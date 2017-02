Vier von zehn CISOs (Chief Information Security Officers) haben keinen klaren Überblick, über welche Datenbestände sie verfügen und wo diese Informationen liegen. Lediglich 28 Prozent werden regelmäßig selbst aktiv, um die vorhandenen Daten im Unternehmen zu kategorisieren und zu bewerten. Das sind nur zwei der beunruhigenden Erkenntnisse, welche die Sicherheitsberater von IRM in ihrem „Risky Business 2016 Report“ gewonnen haben. Ausführlich berichtete im vergangenen Juli die SecurityWeek über die Untersuchung.

Sinn und Zweck der Verschlüsselung bezweifelt niemand. Viele Menschen erkennen allerdings nicht, wann sie im eigenen Wirkungsbereich Daten verschlüsseln müssen. In vielen Unternehmen ist sogar der Glaube verbreitet, dass gar keine Daten existieren, die sehr sensibel und vertraulich sind. An eine Verschlüsselung dieser Informationen denken IT-Entscheider konsequenterweise nicht.

Systematisches Suchen und Sortieren

In den allermeisten Fällen liegen IT-Verantwortliche mit dieser Haltung schlichtweg falsch. Jedes Unternehmen hat wertvolle Daten und die vorhandenen Informationen müssen systematisch auf den Prüfstand. In den meisten Fällen finden Firmen dabei viel mehr schützenswerte Daten als gedacht. Wenn sich sensible und vertrauliche Daten einer bestimmten Kategorie zuordnen lassen, dann folgen daraus Entscheidungsgrundlagen für die Verschlüsselung. Bei den infrage kommenden Daten lohnt es sich, vor allem die folgenden Arten näher zu betrachten.

US-Demokraten

Im Rahmen eines großangelegten Datendiebstahls werden E-Mails aus dem Democratic National Commitee (DNC) veröffentlicht. Das sorgt nicht nur dafür, dass sich viele US-Amerikaner von der Demokratischen Partei – und ihrer Kandidatin Hillary Clinton – lossagen: Es beweist in den Augen vieler Menschen auch, dass Russland die US-Wahl zu Gunsten von Donald Trump beeinflusst. Dyn

Eine massive DDoS-Attacke auf den DNS-Provider Dyn sorgt im Oktober für Wirbel: Mit Hilfe eines Botnetzes – bestehend aus tausenden unzureichend gesicherten IoT-Devices – gelingt es Cyberkriminellen, gleich drei Data Center von Dyn lahmzulegen. Amazon, GitHub, Twitter, die New York Times und einige weitere, große Websites sind über Stunden nicht erreichbar. Panama Papers

Schon aufgrund der schieren Anzahl an gestohlenen Datensätzen, ist der Cyberangriff auf den panamischen Rechtsdienstleister Mossack Fonseca einer der größten Hacks des Jahres: 2,6 Terabyte an brisanten Daten werden dem Unternehmen gestohlen. Mit weitreichenden Folgen, denn die Dokumente decken auf, mit welchen Methoden mehr als 70 Politiker und Vorstände aus aller Welt Steuern mit Hilfe von Offshore-Firmen "sparen". Yahoo

Erst im September musste Yahoo den größten Hack aller Zeiten eingestehen. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass dieselben Hacker sich bereits ein Jahr zuvor deutlich übertroffen hatten: Bei einem Cyberangriff im August 2013 wurden demnach die Konten von knapp einer Milliarde Yahoo-Usern kompromittiert. Dabei wurden Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten und verschlüsselte Passwörter abgegriffen. NSA

Eine Hackergruppe namens "Shadow Brokers" sorgt im Oktober für Aufsehen, indem sie versucht, Hacking-Tools auf der Blog-Plattform tumblr zu versteigern. Das Besondere daran: Das Toolset wollen die Cyberkriminellen zuvor von der berüchtigten Hackergruppe "Equation Group" gestohlen haben. Und es wird noch besser: Während die "Equation Group" immer wieder mit der National Security Agency in Verbindung gebracht wird, besteht der Verdacht, die "Shadow Brokers" hätten ihrerseits Connections nach Russland. Bitfinex

Die Bitcoin-Trading-Plattform Bitfinex wird Anfang August 2016 um knapp 120.000 Bitcoins (ca. 89,1 Millionen Euro) erleichtert. Der Hackerangriff hebelt die mehrfach abgesicherte Authentifizierungs-Architektur des Unternehmens, die bis dahin als sicher gilt, schlicht aus. Zwar ist dieser Bitcoin-Hack "nur" der drittgrößte in der IT-Geschichte, allerdings stellt Bitfinex eine der größten Trading-Plattformen in diesem Segment dar. Das Unternehmen verteilt den Verlust übrigens "gleichmäßig" auf seine Kunden: 36 Prozent jedes einzelnen Kontos sind futsch. Healthcare-Ransomware

Zugegeben: In diesem Fall handelt es sich nicht um einen großen Hack, sondern viele. Sehr viele. Insbesondere die Healthcare-Branche wird 2016 von immer populärer werdenden Ransomware-Kampagnen erschüttert, die sämtliche Dateien auf einem Rechner verschlüsseln und nur gegen die Zahlung eines Lösegelds wieder freigeben (oder auch nicht). Daraus lässt sich einerseits ablesen, wie lukrativ das Geschäft mit der Erpressungs-Malware ist, andererseits, wie weit kriminelle Hacker bereit sind zu gehen, wenn es um ihre monetären Interessen geht.

Personaldaten im Fokus

Jede Firma – abgesehen von der Einpersonen-Firma – hat Angestellte, wodurch viele sensible Daten anfallen, die vertraulich zu behandeln sind. Das betrifft persönliche und finanzielle Informationen, Verträge, Stundenzettel, Krankmeldungen und so weiter. Vor allem Hacker interessieren sich für Personendaten, weil sich mit ihnen auf verschiedenen kriminellen Wegen möglicherweise Geld verdienen lässt.

Es ergeben sich jedoch Situationen, in denen Personendaten gezielt das Unternehmen verlassen müssen. Das geschieht beispielsweise, wenn eine Firma einen Arbeitsvertrag mit einer externen Anwaltskanzlei besprechen will oder an Lohnbüros und Steuerberater übermittelt. Diese Übermittlung vertraulicher, personenbezogener Informationen muss vor Unbefugten besonders gut geschützt sein.

Auch intern sollten Unterlagen wie Lohnabrechnungen immer verschlüsselt versendet werden. Firmen, die Abrechnungen, Stundenzettel und Krankmeldungen per E-Mail über das HR-Informationssystem versenden, sind hier nicht automatisch auf der sicheren Seite. Beim Versand aus der Applikation heraus müssen die Daten korrekt verschlüsselt werden.

Das eigene Geschäft basiert oft auf sensiblen Daten

Kundeninformationen, Lieferantenverträge, Angebote und Ausschreibungen sind nur einige Beispiele für Geschäftsdaten, die jedes Unternehmen in irgendeiner Form besitzt. Diese Datenkategorie deckt ein weites Feld ab, zu dem nur Befugte Zugang haben dürfen. Doch was nützt der beste Zugangsschutz zum besonders gesperrten Serverbereich, wenn die Daten anschließend im Klartext per E-Mail quer durchs Internet wandern?

Es braucht nicht allzu viel Fantasie, um sich mögliche Schadenszenarien auszumalen. Es empfiehlt sich, auch Geschäftsanwendungen zu überprüfen. Denn automatisierte Reports und Berichte per E-Mail, wie sie von CRM-Systemen generiert werden, sollten nicht ungeschützt transportiert werden.

Rechtlich relevante Informationen

Die dritte schützenswerte Datenart lässt sich mit „rechtlich relevante Informationen“ beschreiben. Viele Firmen sind nach einer Überprüfung überrascht, über welch große und umfassende Datenbestände sie eigentlich verfügen. Zu verschlüsseln sind zum Beispiel strategische Absprachen zu Fusionen und Übernahmen. Selbst wenn der Vorstand per Mail nur intern über Standortfragen diskutiert, die Teile der Belegschaft betreffen, ist Verschlüsselung dringend anzuraten. Natürlich gehört die Kommunikation mit Rechtsanwälten und Patentämtern ebenso in diese Kategorie.

Antwort auf die Schlüsselfrage

Immer mehr gesetzliche Vorschriften – wie das Bundesdatenschutzgesetz – schreiben Verschlüsselung für gewisse Daten bereits zwingend vor. Die Anforderungen können sich bald auf viele weitere Rechtsräume ausdehnen, bis hin zur generellen Verschlüsselungspflicht, die sich möglicherweise aus EU-Regeln wie GDPR oder speziellen Branchenvorschriften ableiten lässt.

