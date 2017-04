Die D-Link Corporation, bekannt für Netzwerk-, Heimautomatisierungs- und Videoüberwachungslösungen, hat Douglas Hsiao mit sofortiger Wirkung zum neuen Chairman of the Board ernannt. Er tritt die Nachfolge von John Hsuan an, der weiterhin Mitglied im Vorstand bleibt.

Hsiao verfügt über mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung und verantwortete seit 2015 als CEO und Vice Chairman das operative Geschäft der D-Link. Zuvor fungierte er als General Manager von Alpha Networks, ein 2003 aus D-Link hervorgegangener Hardware-Hersteller und Gerätezulieferer. Dort repräsentiert er, ebenso wie John Hsuan, derzeit die D-Link Corporation im Board of Directors.

Weitere Stationen von Douglas Hsiao waren Positionen als Sales Manager bei Wang Laboratories sowie als Vice President im Bereich Sales bei der Lite-On Technology Corporation. Darüber hinaus arbeitete er als Kolumnist bei der taiwanischen IT-Zeitung DigiTimes.

Hsiao hat einen "Bachelors degree in electrical and computer engineering" der National Chiao Tung University in Hsinchu, mit der er als Vorsitzender der Ehemaligenvereinigung bis heute in Verbindung steht. (KEW)

