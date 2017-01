Am 14. Januar 2017 feiert Edgar Haubrich seinen 80. Geburtstag. Bis 2012 steuerte er als Mitglied des Verwaltungsrates aktiv die Entwicklung der Verbundgruppe Electronic Partner. Diese hatte er 1973 gemeinsam mit seinem Bruder Hartmut Haubrich aus der väterlichen Firma heraus gegründet.

"Edgar Haubrich ist es immer gelungen, Menschen zu begeistern und mitzureißen", würdigen die Gesellschafter, der Verwaltungsrat und der Vorstand von EP den bisherigen Lebensweg von Edgar Haubrich. "Gleichzeitig war und ist er in seinen Aussagen gegenüber Industriepartnern, Mitgliedern und Mitarbeitern stets verbindlich und zuverlässig. Diese Eigenschaften machen ihn bis heute zu einer geschätzten Persönlichkeit in unserer Branche. Wir gratulieren ihm herzlich zu seinem Geburtstag und bedanken uns für die wichtige Rolle, die er bei Electronic Partner über Jahrzehnte übernommen hat."

Seit 1958 im Elektronikhandel aktiv

Aber sein Engagement im Familienunternehmen reicht deutlich länger zurück. Nach einer Banklehre trat er am 1. April 1958 in die Firma seines Vaters, die Großhandlung Karl Fr. Haubrich, ein. Hier erhielt er 1962 Prokura und die Verantwortung für den Vertrieb sowie den Warenbereich, 1969 wurde er zum geschäftsführenden Gesellschafter berufen. Diese beiden Themen haben ihn in seiner ganzen beruflichen Laufbahn besonders fasziniert. Sein Motto "Keine Ware ohne Spruch" ist immer noch in der Branche bekannt und spiegelt Edgar Haubrichs grundsätzlichen Ansatz wider, Vertrieb nicht nur rational, sondern auch emotional zu begreifen und so Produkte erlebbar zu machen.

Bei Electronic Partner hat Edgar Haubrich gemeinsam mit seinem Bruder Hartmut Haubrich zudem die Marken EP: und MEDIMAX ins Leben gerufen. Außerdem hat er maßgeblich das internationale Wachstum von Electronic Partner vorangetrieben, indem er beispielsweise Ende der 50er-Jahre das Vertriebsnetz in den Niederlanden auf- und ausgebaut hat. Er begreift Handel bis heute als ein Stück Lebensqualität und hat deshalb die Förderung selbstständiger Unternehmer immer in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit gerückt. Während der Wendejahre hat er daher in den neuen Bundesländern hohes Engagement gezeigt, um Unternehmer von den Geschäftsmodellen bei Electronic Partner zu überzeugen und ihnen die vielfältigen Möglichkeiten der Selbstständigkeit nahezubringen. (mh)

