Wie die Verbundgruppe Expert mitteilt, hat Horst Nikolaus, Generalbevollmächtigter der Expert Wachstums- und Beteiligungs AG (eWB AG), das Unternehmen zum 31. Dezember 2016 verlassen. Die Meldung kommt überraschend, da der frühere Vertriebschef von Grundig die Position erst zum 1. November letzten Jahres angetreten hat.

Das kurze Gastspiel von Horst Nikolaus bei der eWB AG kommt zudem mit schlechtem Timing: Bei der Expert-Tochter handelt es sich um die Unternehmenseinheit, welche die Fortführung von im Bestand bedrohten Expert-Märkten als Regiebetriebe durch die Zentrale der Verbundgruppe sicherstellen soll. Das ist Expert in den vergangenen Jahren wiederholt erfolgreich gelungen. Im Fall der südbadischen Expert-Flösch-Märkte musste die eWB nun aber eine Niederlage hinnehmen: Die Expert-Gesellschaft ließ sich als erste von der neuen Strategie von Media-Saturn überzeugen, durch Übernahmen von Verbundgruppen-Standorten in die Regionen vorzustoßen.

Verständnisvoller Expert-Chef

Expert-Vorstandschef Volker Müller bemüht sich bei der Verabschiedung von Horst Nikolaus dennoch um verständnisvolle Worte: "Mit Herrn Nikolaus als ehemaligem Industriepartner verbindet uns bereits eine jahrelange, sehr erfolgreiche Zusammenarbeit, die wir auch im Rahmen seines Wechsels zur eWB AG fortführen konnten." Vor seinem Eintritt in die expert Wachstums- und Beteiligungs AG sei Horst Nikolaus als Geschäftsführer Vertrieb bei der Grundig Intermedia AG GmbH tätig gewesen. Nun möchte er sich beruflich in eine neue Richtung entwickeln. "Dafür haben wir natürlich Verständnis und wünschen ihm für diesen Schritt alles erdenklich Gute", so Volker Müller. (mh)