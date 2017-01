Fachhandelspartner der ENO telecom GmbH, die sich für die PoS-Pakete von Samsung entscheiden, können sich auf risikolose Umsätze freuen. Attraktive Rabatte, hundertprozentige Retouren-Möglichkeit oder etwa ein kostenloser Theken-Präsenter aus Edelstahl sind die Highlights der Aktion.

Ohne Bedenken kann jetzt beim Distributor im Rahmen der Promotion Samsung-Zubehör geordert werden. Dabei können Händler austesten, was ihre Kunden am meisten überzeugt, denn ENO verspricht eine 100-prozentige Retournierung. Dazu gibt es noch spezielle Rabatte auf die Paketpreise, die sich in den Ausführung S, M oder L durch die Menge der Zubehörartikel unterscheiden sowie der Wertigkeit der Werbematerialien und Give Aways.

Gratis gibt Samsung einen Theken-Präsenter im Wert von 400 Euro, kostenlose Give Aways sowie Werbematerial für den Händler dazu. Der passende Verkaufsständer aus Edelstahl hilft die Produkte optimal in Szene zu setzen. Durch die Bestückung mit aktuellem Samsung-Zubehör zeige der Händler Kompetenz und könne zudem die Marge kräftig steigern, teilt ENO weiter mit.

Alle Informationen zum Incentive sowie einer detaillierten Beschreibung der verschiedenen Pakete gibt es beim ENO-Ansprechpartner oder nach der Registrierung unter diesem Link. (KEW)