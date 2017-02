Mit etwa 150 Teilnehmern war die Veranstaltung so gut besucht wie noch nie. Kein Wunder, schließlich hat das Cloud-Business im Channel das Plateau der Produktivität erreicht. So konnten auf dem dritten "Channel meets Cloud"-Kongress einige aktive Managed Service Provider aus der Praxis berichten, so unter anderem Stefan Zenkel von der aContech und Kim Nis Neuhauss von Bright Skies.

In einer lebhaften Diskussionsrunde wurde zum Beispiel die Frage erörtert: "Wie stelle ich als Systemhaus meinen Kunden Cloud Services zur Verfügung und wie rechne ich die damit verbundenen Leistungen genau ab?" Nils Schmidt von Axians IT Solutions und Marcus Bengsch von ahd präsentierten dem interessierten Publikum ihre Portallösungen. Während Axians eine kommerzielle Lösung kontinuierlich ausbaut, setzt ahd komplett auf eine Eigenentwicklung.

Eine große Rolle spielte beim dritten "Channel meets Cloud"-Kongress das Thema Security. Genau darum ging es auch bei der Abschluss-Key-Note. Marc Frank von IT-Sure ging auf Cybercrime-Delikte wie Ransomware, Botnetze und Datenklau in einem sehr unterhaltsamen Vortrag ein.

Impressionen vom 3. Channel meets Cloud-Kongress finden sie in der unteren Bilderstrecke: