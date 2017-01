Der europäische Security-Software-Hersteller Eset mit deutscher Niederlassung in Jena begrüßt mit Heiner Bredick ein neues Gesicht in seiner Vertriebsorganisation. Der 47-Jährige ist seit dem 1. Dezember 2016 für das Consumer Business in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. Vorgänger Ralf Tegethoff wird Eset künftig beratend zur Seite stehen.

Der Diplom-Betriebswirt (VWA) bringt langjährige Erfahrung aus Vertriebsfunktionen inner- und außerhalb der IT-Branche mit ins Unternehmen. Bredick ist nach einem einjährigen Sabbatical in die Security-Branche zurückgekehrt. Fast zehn Jahre war Bredick bei Kaspersky Labs, zuletzt als B2C Sales Director Europe tätig. Weitere Stationen seiner IT-Karriere waren Trust und Panda Software.

Neben seiner neuen Tätigkeit in der Vertriebsführung ist Heiner Bredick auch Mitglied des Management-Teams für die Region. In seiner neuen Position wird er an Stefan Thiel, Country Manager DACH bei Eset, berichten.

"Wir freuen uns, mit Heiner Bredick eine kompetente Führungskraft bei uns an Bord zu haben. Ich bin überzeugt, dass es ihm gelingt, den Erfolg unseres Consumer-Bereichs auf die nächste Stufe zu heben. Das Consumer Business ist auch ein Schaufenster für den Erfolg im B2B-Geschäft", erklärt Thiel.

"Ich bin stolz, ab sofort Teil des großartigen Eset-Teams zu sein. In meiner neuen Rolle möchte ich den Erfolg, den Ralf Tegethoff in den letzten viereinhalb Jahren erreicht hat, weiter ausbauen. Gemeinsam mit meinem Team habe ich mir zudem vorgenommen, die Position von Eset im Heimanwendermarkt sowohl im Einzel- und Flächenhandel als auch über Online-Kanäle weiter erfolgreich auszubauen und neue Absatzmöglichkeiten zu finden", sagt Heiner Bredick. "Dabei ist die Koordinierung der verschiedenen Geschäftsbereiche, wie E-Commerce, Retail und Channel sowie Business Development für uns ein wichtiger Wachstums- und Erfolgsfaktor." (KEW)

Lesetipp: Eset stellt zwei neue Security-Lösungen vor