Security-Software-Hersteller Eset und die Tarox AG aus Lünen haben den Vertrieb des gesamten Eset Lösungs-Portfolios ab März 2017 beschlossen. Damit wollen die Westfalen ihr Angebot im Bereich Security erweitern, während sich die Virenjäger weitere Reseller im Bereich Mittelstand und Integration erhoffen können.

Die Vertriebspartnerschaft umfasst die Lösungen für Privatanwender, Business und MSP sowie die die Secure Authentication und DESlock Encryption. Außerdem wird die Software bei Tarox Data im Bereich Cloud-Computing angeboten. Für die Tarox-Reseller eröffnet sich die Möglichkeit zur Teilnahme am Eset Partner-Programm. Als Eset MSP-Provider winken kalkulierbare Einnahmen und via Cross-Selling Potenzial für neue Geschäftsbereiche.

Durch die Partnerschaft erhält Eset die Mitgliedschaft in der Tarox Security-Allianz, einer Qualitätsgemeinschaft von Software- und Hardware-Anbietern. Gemeinsam mit weiteren Partnern wird hier der gesamte Cyber Security Lifecycle angeboten: von der Risikoerkennung bis hin zur Abwehr von Angriffen und Schadensbegrenzung.

"Als Premiumhersteller möchten wir, dass unsere Lösungen von IT Top-Anbietern vertrieben werden. Tarox erfüllt unseren hohen Anspruch an Qualität und Service auf ganzer Linie. Deshalb sind wir uns sicher, mit dieser Kooperation unsere Position im Markt weiter ausbauen zu können", so Daniel Stephan, Channel Sales Manager bei Eset.

"Wir freuen uns, mit Eset einen starken Partner gewonnen zu haben, der mit langjähriger Erfahrung und Kompetenz den Cyberkriminellen immer einen Schritt voraus ist", erklärt Patrick Andreas, Information Security Manager und Leiter Security bei Tarox. "Eset ist Impulsgeber in der Branche und setzt immer wieder neue Signale, wie IT-Sicherheit zukunftweisend gestaltet wird. Eset gibt Tarox Händlern und deren Kunden die Sicherheit, die sie gegenüber allen möglichen Gefahren aus dem Netz brauchen, heute und in Zukunft."

Am 13. März 2017 bietet Eset ein spezielles Seminar für Tarox-Reseller an. Die Anmeldung zum Webinar findet sich unter diesem Link. (KEW)

