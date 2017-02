Bereits im Herbst 2016 hatten die Aktionäre der Expert AG mit großer Mehrheit die Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft beschlossen. Mit diesem Schritt trägt Expert der zunehmenden Internationalisierung des Handelsgeschäftes Rechnung.

Die Umwandlung zur Europäischen Gesellschaft (Societas Europaea - SE) ist seit dem 14.02.2017 rechtskräftig. Gerd-Christian Hesse, Finanzvorstand der Expert SE, unterstreicht die Vorzüge der neuen Rechtsform: "Als SE sind wir für die Zukunft bestens aufgestellt, vor allem vor dem Hintergrund unserer weltweiten Lieferantenbeziehungen. Hier wird die neue Rechtsform viele Vorgänge vereinfachen."

Umwandlung soll Zeichen setzen

Im Ausland ist die SE schon seit längerem eine übliche Rechtsform, und auch in Deutschland gewinnt sie immer mehr an Bedeutung. "Die SE steht für Modernität und Internationalität - somit setzt Expert ein selbstbewusstes Zeichen in Richtung ihrer starken Partner, aber auch des Wettbewerbs", erklärt Hesse.

Expert folgt mit der Umwandlung dem Beispiel von Electronic Partner (EP), das bereits 2009 in eine SE umfirmierte. (mh)

