Auf seiner Website listet AVM über ein Dutzend verschiedene Fritzbox-Modelle auf - für DSL, Kabel, LTE und sogar Glasfaser-Anschluss. Außerdem gibt es Modelle ohne eingebautes Modem, die nur als WLAN-Router arbeiten. Für jede Anschlussart gibt es meist sehr umfangreich ausgestattete Modelle, die mit aktuellem AC-WLAN, vier Gigabit-LAN-Ports, USB-3.0-Schnittstellen, DECT-Telefonanlage und Mediaserver aufwarten wie die Fritzbox 7580 für VDSL. Aber auch preisgünstigere Router, die ein langsameres WLAN und weniger Anschlüsse bieten. Wichtig zu wissen: Nicht für alle Geräte ist die aktuellste Fritz-OS-Version verfügbar: Für die Fritzbox 7580 gibt es beispielsweise schon Version 6.80, während die Fritzbox 4020 bisher nur Version 6.50 bekommt.

Top-Modelle ohne Kompromisse

Das aktuelle Spitzenmodell ist die Fritzbox 7580: Sie bietet das schnellste WLAN bei den AVM-Routern. Mit dem aktuellen WLAN-Standard 11AC kommt sie auf 1733 Mbit/s über 5 GHz und 800 Mbit/s über 2,4 GHz. Zudem unterstützt sie die neue Technik Multi-User-MIMO (MU-Mimo). Damit kann sie passende Gegenstellen gleichzeitig statt wie üblich hintereinander versorgen: So steigt auch der gesamte Datendurchsatz im Funknetzwerk, weil andere WLAN-Geräte nicht lange warten müssen, bis sie beim Übertragen drankommen. Wie die Fritzbox 7490 dient sie als DECT-Basisstation, Telefonanlage und lässt sich mit zwei analogen Geräten sowie einem ISDN-Gerät verbinden. Außerdem besitzt sie ebenfalls zwei USB-3.0-Anschlüsse.

Die rund 100 Euro günstigere Fritzbox 7490 hat ein etwas langsameres WLAN und kein MU-Mimo. Außerdem ist sie im Gegensatz zur Fritzbox 7580 auch für Festnetztelefonie geeignet. Ansonsten bietet sie die gleiche Ausstattung - bis auf zwei Unterschiede: Die Fritzbox 7580 hat einen zusätzlichen Gigabit-WAN-Port, über den sie sich direkt mit Kabel- und Glasfaser-Modems verbinden lässt. Bei der Fritzbox 7490 müssen Sie dafür einen der vier LAN-Ports nutzen. Außerdem ändert AVM mit der Fritzbox 7580 das Design der Modem-Router: Das aktuelle Top-Modell sitzt in einem hohen weißen Gehäuse, während die Fritzbox 7490 wie fast alle anderen AVM-Router ein flaches rot-graues Gehäuse hat.

Wer auf die eingebauten Telefonfunktionen der Fritzbox 7490 verzichten kann, ansonsten aber eine umfassende Ausstattung benötigt, ist mit der Fritzbox 3490 bestens bedient. Diese Variante ist rund 50 Euro günstiger als ihr großer Bruder.

Für etwas mehr als 100 Euro ist die Fritzbox 3390 zu haben. Ihr WLAN-N-Router mit zwei 450-MBit/s-Datenströmen funkt im 2,4-GHz- und im 5-GHz-Bereich. Dazu besitzt das Gerät es vier Gigabit- und zwei USB-Anschlüsse.

Die rund 135 Euro teure Fritzbox 7360 bietet für ADSL/VDSL-Anwender ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Zur Ausstattung gehören unter anderem WLAN N mit bis zu mit 300 MBit pro Sekunde, 2 x USB 2.0 sowie vier LAN-Anschlüsse (2 x 100 MBit/s und 2 x 1.000 MBit/s). Für die Telefonie gibt es DECT und eine Anschlussmöglichkeit für analoge Endgeräte. Die Fritzbox 7330 (105 Euro) ist mit der 7360 bis auf einen Punkt funktionsgleich: Sie kann kein VDSL, sondern nur ADSL/ADSL2+.

Fritzbox für IP-basierte Anschlüsse

Die Fritzbox 7560 ist eine preisgünstigere Alternative für IP-basierte Anschlüsse zur Fritzbox 7580. Im Gegensatz zu anderen Anschlussarten werden beim IP-basierten Anschluss alle Verbindungen fürs Telefonieren, Surfen, Mailen, Faxen und Fernsehen über das Internet aufgebaut. Die Fritzbox 7560 arbeitet mit einem langsameren AC-WLAN (866 Mbit/s), hat keinen ISDN- und nur einen Analog-Anschluss. Außerdem besitzt sie nur einen USB-2.0-Port.

Die Fritzbox 7430 ist die abgespeckte Version der 7560. Sie bietet ebenfalls eine Telefonanlage für bis zu sechs DECT-Mobiltelefone und ein analoges kabelgebundenes Telefon sowie einen USB-2.0-Port für externe Speichermedien und Drucker. Bei WLAN und LAN ist sie dagegen deutlich schwächer: Die vier LAN-Ports arbeiten nur mit Fast-Ethernet, (100 MBit/s), das WLAN nur mit 11N mit bis zu 450 MBit/s.

Die Fritzbox im Mini-Format

Neben den Fritzboxen mit DSL-Modem gibt es auch Modelle, die nur als WLAN-Router dienen: Die Fritzbox 4040 und die Fritzbox 4020. Für den Online-Zugang benötigen Sie deshalb ein weiteres Gerät: Ein DSL-, Kabel- oder Glasfasermodem oder einen Modem-Router, an den Sie die Fritzbox anschließen. Außerdem kann sie einen vorhandenen Online-Zugang per WLAN nutzen. Dann arbeitet die Box als Router mit einem eigenen IP-Adressbereich. So können sich beispielsweise mehrere Parteien in einem Haus sicher einen Online-Anschluss teilen. Außerdem können Sie mit der kleinen Fritzbox ein kabelgebundenes Gerät über das WLAN ins Heimnetz einbinden - die Box arbeitet in diesem Fall als IP-Client. Schließlich kann sie auch über einen Mobilfunk-Stick online gehen, der per USB an der Kompakt-Box hängt.

Die Fritzbox 4040 für rund 90 Euro nutzt das aktuelle WLAN-AC mit 866 MBit/s sowie WLAN-N mit bis zu 400 MBit/s. Auch beim LAN und dem USB-Anschluss ist sie mit Gigabit- beziehungsweise USB-3.0-Tempo auf dem aktuellen Stand.

Die kleine Fritzbox 4020 dagegen arbeitet mit Fast-Ethernet und USB 2.0. Dafür kostet sie auch nur rund 50 Euro.

Fritzbox für den Kabelanschluss

Seit August ist der Routerzwang beim Online-Zugang weggefallen. Davon profitieren vor allem Kunden mit einem Kabelanschluss: Sie dürfen sich jetzt einen Router ihrer Wahl aussuchen. Das Top-Modell von AVM für diese Anschlussart ist die Fritzbox 6490 Cable, die rund 190 Euro kostet. Ihre Ausstattung entspricht weitgehend der Fritzbox 7490 für VDSL, unter anderem mit Telefonanlage, DECT-Basisstation, Anschlüssen für zwei analoge und einem ISDN-Telefon sowie schnellem WLAN-AC (1300 Mbit/s) und WLAN-N (450 Mbit/s). Allerdings arbeiten die beiden USB-Ports nur mit 2.0-Geschwindigkeit.

Die günstigere Variante nennt sich Fritzbox 6430 Cable. Im Vergleich zur 6490 hat sie ein langsameres WLAN, das nur nach 11N über 2,4 GHz mit maximal 450 MBit/s arbeitet und keinen ISDN-Anschluss. DECT-Basis, 2 Anschlüsse für Analog-Telefone sowie zwei USB-2.0-Ports sind aber auch hier an Bord. Beide Kabelboxen unterstützen den EuroDOCSIS-Standard 3.0: Die Fritzbox 6490 ist für eine maximale Download-Geschwindigkeit von 1.320 Mbit/s ausgelegt, die Fritzbox 6430 für bis zu 880 MBit/s.

Fritzboxen für LTE

Auch ohne DSL/VDSL und Kabel gehen Desktop-PCs, Notebooks, Tablets und Smartphones im Heimnetz mit hohen Datenraten ins Internet. Die Lösung ist eine Fritzbox aus der LTE-Familie, also eines der Modelle 6820 LTE , 6840 LTE und 6842 LTE , sowie ein entsprechender Datentarif vom Mobilfunkprovider. Je nach Provider und Vertrag sind in gut versorgten LTE-Gebieten Datenraten von bis zu 150 MBit in der Sekunde möglich - das ist mehr als beispielsweise VDSL bietet.

Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird.

Das neueste Modell Fritzbox 6820 LTE eignet sich dank seines kompakten Gehäuses und des vergleichsweise geringen Gewichts auch optimal zu Mitnehmen auf Reisen, wenn mehrere Geräte mit schnellem Internet versorgt werden sollen und ein Hotspot via Smartphone keine Alternative ist. Die Fritzbox 6820 LTE funkt in sechs LTE- sowie drei UMTS-Frequenzen und bietet WLAN N mit bis zu 450 MBit/s sowie vier Gigabit-LAN-Anschlüsse. Umfassender ausgestattet ist die Fritzbox 6840 LTE: Sie vereint alle für die Kommunikation wichtigen Funktionen in einem Gerät: LTE-Funk, die kabellose Heimvernetzung per WLAN N, Netzwerkverbindungen über Gigabit-Ethernet, Netzwerkspeicherfunktion, Telefonanlage und DECT-Basisstation.

Fritzbox für den Glasfaseranschluss

Auch für den Anschluss oder Glasfaser gibt es eine passende Fritzbox. Die Fritzbox 5490 ist allerdings nur über einen entsprechenden Online-Provider erhältlich - bisher nutzen Glasfaseranbieter in der Schweiz, den Niederlanden und Österreich den Router. Seine Ausstattung entspricht der VDSL-Fritzbox 7490.

Modell Fritzbox 7580 Fritzbox 7560 Fritzbox 7490 Fritzbox 7430 Fritzbox 7360 Straßenpreis ab 289 Euro ab 170 Euro ab 190 Euro ab 100 Euro ab 135 Euro Ausstattung VDSL/DSL, WLAN AC, MU-Mimo, Dual-WLAN, 2,4 GHz, 5 GHz, Gigabit-LAN, USB, Telefonie, Media VDSL/DSL, WLAN AC, Dual-WLAN, 2,4 GHz, 5 GHz, Gigabit-LAN, USB, Telefonie, Media VDSL/DSL, WLAN AC, Dual-WLAN, 2,4 GHz, 5 GHz, Gigabit-LAN, USB, Telefonie, Media VDSL/DSL, WLAN N, 2,4 GHz, LAN, Telefonie, USB, Media VDSL/DSL, WLAN N, 2,4 GHz, Gigabit-LAN, Telefonie, USB, Media Garantie 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre ADSL/ADSL2+ Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. VDSL / Vectoring unterstützt ja / ja ja / ja ja / ja ja / ja ja / ja LTE Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format 0 / 2 Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Unterstützt UMTS-/LTE-Stick ja (UMTS/LTE) ja (UMTS/LTE) ja (UMTS/LTE) ja (UMTS) ja (UMTS/LTE) IPv6 Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. WLAN-Standard AC + N AC + N AC + N Fritzbox 7360 Fritzbox 7360 Dualband-WLAN Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Max. MBit/s 1.733 + 800 866 + 450 1.300 + 450 450 300 Mediaserver Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Kindersicherung / Gastzugang / Wake-On-LAN ja / ja / ja ja / ja / ja ja / ja / ja ja / ja / ja ja / ja / ja Telefonanlage / DECT / VoIP ja / ja / ja ja / ja / ja ja / ja / ja ja / ja / ja ja / ja / ja Anrufbeantworter /Fax ja / ja ja / ja ja / ja ja / ja ja / ja LAN: Gigabit / Fast-Ethernet 4/0 4/0 4/0 0/4 2/2 ISDN / Analog 1/ 2 0 / 1 1/ 2 0 / 1 0 / 1 USB 3.0 / USB 2.0 2 / 0 0 / 1 2 / 0 0 / 1 0 / 2

Modell Fritzbox 7330 Fritzbox 7272 Fritzbox 3490 Fritzbox 3390 Fritzbox 3272 Straßenpreis ab 105 Euro ab 140 Euro ab 140 Euro ab 90 Euro ab 80 Euro Ausstattung ADSL, WLAN N, 2,4 GHz, Gigabit-LAN, USB, Telefonie, Media ADSL, WLAN N, 2,4 GHz, Gigabit-LAN, Telefonie, USB, Media VDSL/DSL, WLAN AC, Dual-WLAN, 2,4 GHz, 5 GHz, Gigabit-LAN, USB, Media VDSL/DSL, Dual-WLAN N, 2,4 GHz, 5 GHz, Gigabit-LAN, USB, Media ADSL, WLAN N, 2,4 GHz, Gigabit-LAN, USB, Media Garantie 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre ADSL/ADSL2+ Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. VDSL / Vectoring unterstützt nein /nein nein / nein ja / ja ja / ja nein / nein LTE Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format 0 / 2 Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Unterstützt UMTS-/LTE-Stick ja (UMTS) ja (UMTS) ja (UMTS/LTE) ja (UMTS) ja (UMTS) IPv6 Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. WLAN-Standard Fritzbox 7360 Fritzbox 7360 AC + N Fritzbox 7360 Fritzbox 7360 Dualband-WLAN Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die Fritzbox im Mini-Format Max. MBit/s 300 450 1.300 + 450 2x 450 450 Mediaserver Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Kindersicherung / Gastzugang / Wake-On-LAN ja / ja / ja ja / ja / ja ja / ja / ja ja / ja / ja ja / ja / ja Telefonanlage / DECT / VoIP ja / ja / ja ja / ja / ja nein / nein / nein nein / nein / nein nein / nein / nein Anrufbeantworter /Fax ja / ja ja / ja nein / nein nein / nein nein / nein LAN: Gigabit / Fast-Ethernet 1/1 2/2 4/0 4/0 2/2 ISDN / Analog 0 / 1 1/ 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 USB 3.0 / USB 2.0 0 / 2 0 / 1 2 / 0 0 / 2 0 / 2

Modell Fritzbox 4040 Fritzbox 4020 Fritzbox 6490 Cable Fritzbox 6430 Cable Fritzbox 6842 LTE Straßenpreis ab 90 Euro ab 50 Euro ab 190 Euro ab 150 Euro ab 240 Euro Ausstattung WLAN AC, Dual-WLAN, 2,4 GHz, 5 GHz, Gigabit-LAN, USB, Media WLAN N, 2,4 GHz, LAN, USB, Media Cable, WLAN AC, Dual-WLAN, 2,4 GHz, 5 GHz, Gigabit-LAN,Telefonie, USB, Media Cable, WLAN N, 2,4 GHz, Gigabit-LAN,Telefonie, USB, Media LTE, WLAN N, 2,4 GHz, Gigabit-LAN, Telefonie, USB, Media Garantie 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre ADSL/ADSL2+ Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format VDSL / Vectoring unterstützt nein / nein nein / nein nein / nein nein / nein nein / nein LTE Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format ja, Tri-Band 0 / 2 Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die Fritzbox im Mini-Format Unterstützt UMTS-/LTE-Stick ja (UMTS/LTE) ja (UMTS/LTE) Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format IPv6 Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. WLAN-Standard AC + N Fritzbox 7360 AC + N Fritzbox 7360 Fritzbox 7360 Dualband-WLAN Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die Fritzbox im Mini-Format Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Max. MBit/s 866 + 400 450 1.300 + 450 450 300 Mediaserver Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Kindersicherung / Gastzugang / Wake-On-LAN ja / ja / ja ja / ja / ja ja / ja / ja ja / ja / ja ja / ja / ja Telefonanlage / DECT / VoIP nein / nein / nein nein / nein / nein ja / ja / ja ja / ja / ja ja / ja / ja Anrufbeantworter /Fax nein / nein nein / nein ja / ja ja / ja ja / ja LAN: Gigabit / Fast-Ethernet 4/0 0/4 4/0 4/0 1/3 ISDN / Analog 0 / 0 0 / 0 1/ 2 0 / 2 0 / 1 USB 3.0 / USB 2.0 1 / 1 0 / 1 0 / 2 0 / 2 0 / 1

Modell Fritzbox 6840 LTE Fritzbox 6820 LTE Fritzbox 5490 Straßenpreis ab 250 Euro ab 200 Euro nur vom Provider Ausstattung LTE, WLAN N, 2,4 GHz, 5 GHz, Gigabit-LAN, Telefonie, USB, Media LTE, UMTS, WLAN N, 2,4 GHz, Gigabit-LAN Glasfaser, WLAN AC, Dual-WLAN, 2,4 GHz, 5 GHz, Gigabit-LAN,Telefonie, USB, Media Garantie 5 Jahre 5 Jahre ADSL/ADSL2+ Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format VDSL / Vectoring unterstützt nein / nein nein / nein nein / nein LTE ja, Tri-Band "ja, LTE: 6-Band, UMTS: Tri-Band" Die Fritzbox im Mini-Format 0 / 2 Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Unterstützt UMTS-/LTE-Stick Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format IPv6 Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. WLAN-Standard Fritzbox 7360 Fritzbox 7360 AC + N Dualband-WLAN Die Fritzbox im Mini-Format Die Fritzbox im Mini-Format Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Max. MBit/s 300 450 1.300 + 450 Mediaserver Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Die Fritzbox im Mini-Format Die drei LTE-Fritzboxen funken im 800-, 1800- und 2600-MHz-Netz, das in Deutschland überwiegend für LTE eingesetzt wird. Kindersicherung / Gastzugang / Wake-On-LAN ja / ja / ja ja / ja / ja ja / ja / ja Telefonanlage / DECT / VoIP ja / ja / ja nein / nein / nein ja / ja / ja Anrufbeantworter /Fax ja / ja nein / nein ja / ja LAN: Gigabit / Fast-Ethernet 4/0 0/4 4/0 ISDN / Analog 0 / 1 0 / 1 1 / 2 USB 3.0 / USB 2.0 0 / 1 0 / 0 2 / 0

