Fujitsus "Select" genanntes Partnerprogramm wird ergänzt: Mit neuen Trainings und Zertifikaten möchte der Anbieter die Beratungskompetenz der eigenen Partner erhöhen. Es geht hier um die Themenfelder Cloud-Computing, integrierte Systeme, Virtual Clients, Mobilitätslösungen und Datensicherheit.

Durch neue zusätzliche technische und vertriebliche Schulungen sollen Partner in die Lage versetzt werden, Fujitsu-Technologie wie die "Primergy"-Server, die hyperkonvergenten "Primeflex"-Systeme sowie die "Eternnus"-Storage-Lösungen an Kunden rascher als bisher zu liefern und dort zu implementieren. Es gehe darum, den Digitalisierungsbedarf bei Kunden schneller zu identifizieren und sie danach bei ihren Digitalisierungsprojekten besser zu unterstützen. Daher orientiere man sich bei der Auswahl der Trainingsinhalte an den "konkreten Bedürfnissen der Kunden".

Das Ganze lässt sich Fujitsu einiges kosten: Eigenen Angaben zur Folge investiert der Anbieter über eine Million Euro in neue Online-Tools für den Channel in der EMEIA-Region (Europa, Nahost, Indien und Afrika) Ziel dieser Initiative ist es, neuen und bestehenden Partnern den Zugang zum Channel-Programm zu erleichtern und für sie die Zusammenarbeit mit dem Technologieanbieter zu vereinfachen.

So sollen Prozesse wie die Registrierung von Deals, die Lead-Übergabe von Fujitsu an Partner sowie die elektronische Erfassung und Verarbeitung von Projekte schneller vonstattengehen.

Fujitsu-Partner-Tage starten am 25. April 2017

All diese Neuerungen werden noch ab April 2017 sukzessive verfügbar sein und auf den acht Partnertagen, die am 25. April 2017 starten, präsentiert.

"Für uns als partnerfokussierter IT-Hersteller ist es selbstverständlich, regelmäßig in das Select-Partnerprogramm zu investieren, um die Zusammenarbeit für unsere Partner so effizient wie möglich zu gestalten. Dabei steht neben schlanken und schnellen Prozessen vor allem der Auf- und Ausbau der Kompetenzen für unsere Partner zu neuen Technologien wie integrierte Systeme, Security- und Cloud-Lösungen im Fokus. Wir laden alle Fachhändler herzlich ein, sich selbst auf unseren Partnertagen von unseren Aneboten zu überzeugen", appelliert Louis Dreher, Senior Director, Channel Sales Deutschland bei Fujitsu, an seine Partner.