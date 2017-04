Eröffnung der Hannover Messe 2017

Gemeinsam mit der polnischen Ministerpräsidentin Beata Szydlo gab Bundeskanzlerin Angela Merkel den Startschuss zur Messe in Hannover. Mit einer Rekordzahl von 500 Anwendungsbeispielen für Industrie 4.0 sollen Lösungen für die Industrie der Zukunft bereitet werden.

Industrie 4.0 auf der Hannover Messe

Die Hannover Messe 2017 will den Aufbruch in die vernetzte Industrie begleiten. Industrie 4.0 baut auf die Verfügbarkeit aller Informationen in Echtzeit sowie die Fähigkeit, aus den Daten jederzeit den optimalen Wertschöpfungsfluss abzuleiten. Dafür ist die Vernetzung aller beteiligten Instanzen nötig.

Integrated Energy auf der Hannover Messe 2017

Auf der Hannover Messe zeigen viele Unternehmen innovative Technologien und Produkte für die integrierte Energiewirtschaft. Erneuerbare Energien bedeuten auch auch neue Herausforderungen. Technische Lösungen sind gefragt, die auch ein schwankendes Angebot an zur Verfügung stehender Energie kompensieren können.

Impressionen der Hannover Messe 2017

