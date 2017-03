HPE zahlt genau 12,50 Dollar pro Nimble-Aktie, was einem Transaktionswert von etwa einer Milliarde Dollar entspricht. Nimble Storage offeriert SSD-Speicher für den unteren Mittelstand und ergänzt damit laut HPE-Chefin Meg Whitman das eigene - noch von der 3PAR-Übernahme stammende - Portfolio an Storage-Lösungen "komplementär".

Das SSD-Segment ist eines der am schnellsten wachsenden Märkte in der IT-Industrie. 2016 wurden mit Festspeichern weltweit 15 Milliarden Dollar umgesetzt, 2020 sollen es schon 20 Milliarden Dollar sein, was einer jährlichen Wachstumsrate von fast 15 Prozent entsprechen würde. Laut HPE steckt in diesen Hybrid-IT-Landschaften noch viel Potential-

Im Interview mit ChannelPartner sprach HPE-Channel-Manager Gerry Steinberger bereits Mitte Februar davon, die hybride IT für Kunden zu vereinfachen. Dazu passt die gerade angekündigte Übernahme von Nimble Storage.

Denn HPE plant, die "InfoSight Predictive Analytics"-Plattform von Nimble in das eigene Storage-Portfolio zu integrieren, was es Kunden einfacher machen sollte, die eigene Storage-Infrastruktur zu managen. Vor allem der zeitliche Aufwand dafür soll nun stark gesenkt werden.