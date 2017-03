Die Ingram Micro Distribution GmbH ist einmal mehr mit dem "Best Performance Award" der Samsung Electronics GmbH ausgezeichnet worden. Im Bereich Solid-State-Drive konnten sie sich mit dem größten Umsatzzuwachs sowie der höchsten Kundenbreite gegenüber anderen Distributoren durchsetzen.

Im Februar lud Samsung Electronics die Distributionspartner zum "Consumer Electronics Storage Kick-off" ins East Hotel nach Hamburg ein. Dort wurden in feierlichem Rahmen die Gewinner der Samsung Awards ausgezeichnet.

In der Kategorie SSD konnte Ingram Micro seinen Titel erfolgreich verteidigen und gewann erneut den "Best Performance Award". Der Münchner Distributor hat die meisten Kunden für die SSD-Produkte von Samsung dazu gewonnen und verzeichnet gegenüber anderen Distributoren den größten Umsatzzuwachs.

Samsung verstehe die Erwartungen von Anwendern an die Technologie wie kein zweites Unternehmen, lobt Ingram Micro die Südkoreaner. Dieses Verständnis setze das Unternehmen in zuverlässige und funktionale Produkte um. SSDs von Samsung basieren auf der bewährten V-NAND-Speichertechnologie und überzeugen neben ihrer Langlebigkeit vor allem durch Geschwindigkeit, Performance und Speicherkapazität, so die Dornacher weiter.

"Wir sind sehr stolz, dass wir zum zweiten Mal in Folge die Kategorie SSD für uns entscheiden konnten. Diese Auszeichnung bestätigt unseren konstanten Einsatz im Bereich Samsung SSDs und unsere solide Partnerschaft mit Samsung", sagt Sumru Gerken, Senior Manager für Components und Networking bei Ingram Micro.

"Ingram Micro hat sich kontinuierlich als starker und zuverlässiger Distributionspartner bewährt", so Frank Kalisch, Director IT Storage bei Samsung Electronics. "Wir freuen uns sehr darüber, das SSD-Geschäft in Deutschland zusammen mit Ingram Micro weiter ausbauen zu können." (KEW)

