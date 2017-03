Anfang Februar 2017 hat der fusionierte Dell EMC-Konzern angekündigt, die Zahl der Distributionspartner zu reduzieren. Es hieß, dass Dell EMC nur noch mit den wichtigsten global agierenden Distributoren zusammenarbeiten möchte.

Als ersten strategischen Distributionspartner hat Dell EMC Tech Data ausgewählt (ChannelPartner berichtete), nun kommt Ingram Micro als zweiter hinzu. Diese Partnerschaft gilt auch für Deutschland, so dass die Ingram Micro Distribution GmbH ab sofort das gesamte Dell-EMC-Portfolio hier zu Lande vertreiben darf. Dazu gehören auch erklärungsbedürftige Lösungen von Dell EMC, etwas die Advanced Cloud IT Infrastruktur, Converged Systems, PCs sowie Server und Storage-Systeme.

Damit agiert nun Ingram Micro neben Tech Data als so genannter "Key Distributor" von Dell EMC. Das Management des Broadliners in Deutschland erklärt sich diese Entscheidung durch die bereits mit Dell EMC erzielten Erfolge: "Im Sommer 2014 legten wir mit dem Start des Dell Business den Grundstein für die strategische Partnerschaft in Deutschland. Die Erweiterung unseres Vertrags auf das komplette Dell-EMC-Portfolio bestätigt unsere sehr erfolgreiche Kooperation und bietet signifikantes Potential für Ingram Micro und unsere Fachhandelspartner", meint Klaus Donath, Executive Director Value, Ingram Micro Deutschland. "Unser Team verfügt über hervorragende Expertise, um den Resellern im Dell-EMC-Geschäft bestmöglich zur Seite zu stehen."

So plant auch Dell EMC die eigenen Reseller mit Vertriebsmaßnahmen, Marketingaktivitäten und technischem Support zu unterstützen. "Im Rahmen unseres neuen Partnerprogramms spielen unsere Distributoren eine ausschlaggebende Rolle. Mit Ingram Micro haben wir einen weiteren der Key Player der ITK-Distribution an Bord, der sowohl auf globaler Ebene als auch im Raum EMEA hervorragend mit der Partnerlandschaft vernetzt ist", so Michael Collins, Senior Vice President, Channel, Dell EMC EMEA.

Laut IDC rangiert Dell EMC im Markt für X86-Server im vierten Quartal 2016 bei den ausgelieferten Stückzahlen weltweit auf Platz 1. In Deutschland liegt das Unternehmen auf dem zweiten Rang. Auch im Bereich Storage hat Dell EMC Deutschland in den letzten Quartalen ein kontinuierliches Wachstum verzeichnet - vom Entry- über das Mid- und High-End-Segment bis hin zu Flash und Hybrid Flash - und ist führend im Bereich Total External Storage, meinen die Marktforscher von IDC.