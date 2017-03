Die Urano Informationssysteme GmbH mit Hauptsitz in Bad Kreuznach beschäftigt aktuell rund 300 Mitarbeiter. Der Großteil des Wachstums auf 900 Mitarbeiter ist für Deutschland geplant und bereits auf den Weg gebracht.

Seit 1. März 2017 sind bereits zwei neue Niederlassungen in Mannheim und München eröffnet worden, und das Tochterunternehmen M.S. IT-Services GmbH siedelte von Großostheim nach Neu-Isenburg um. Damit könne man noch zentraler aus dem Herzen des Rhein-Main-Gebiets heraus agieren.

Aus diesem strategischen Dreieck soll sich das weitere Wachstum in den kommenden Jahren in Richtung München, Freiburg sowie Dortmund entwickeln. Insgesamt sind in der Urano-Agenda für 2024 elf weitere Standorte geplant. Mit dem Credo "Gesamte IT-Kompetenz - regionale Abwicklung", erschließe Urano bereits seit Anfang März 2017 die beiden Großregionen Mannheim und München.

Langfristig sollen sich die einzelnen Niederlassungen zu technischen Kompetenzzentren entwickeln. Von Neu-Isenburg aus agieren bereits Spezialisten im Bereich Microsoft-Cloud- und Infrastruktur-Lösungen. Urano überarbeitete zudem das Leistungsportfolio und bietet sich als Lösungspartner von der Evaluierung über Lösungen und Services bis hin zum Support an. Dies werde umrahmt von Projektmanagement, Beratung, IT Sicherheit und Kundenmanagement.

"Ob Einsatz von Einzelspezialisten oder komplette Entwicklungsteams: Unsere Kunden erhalten gesamtheitliche Unterstützung aus Konzeptionierung, Lösungsfindung, Management und Abwicklung - speziell auf ihren Bedarf abgestimmt", erklärt Urano-Gesellschafter Oliver Vatterodt und ergänzt: "Nur, wenn wir die Prozesse des Kunden verstehen und sie bei Bedarf auch gemeinsam optimieren, können wir exakt die Lösungen entwickeln und einbinden, die den Kunden auch weiterbringen."

Im Laufe des Jahres sollen noch zwei weitere neue Niederlassungen in Ulm und Wien eröffnet werden. Dafür aber auch für die bereits bestehenden Standorte sucht das Unternehmen personelle Verstärkungen: "Wir haben noch einige offene Stellen", erklärt Urano-Gesellschafterin Eva Beuscher, die unter anderem das Personalmanagement verantwortet. "Wir suchen vor allem Spezialisten - im technischen Bereich wie auf der Consulting-Ebene." (KEW)