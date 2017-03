Der einstige Comstor- und Tech Data-Manager Joachim Braune wechselte in den Vorstand der Netfox AG. Seit Mitte März 2017 gehört der 46-jährige Diplom-Ingenieur (FH) der Geschäftsleitung des Systemhauses aus Kleinmachnow an. Als CCO verantwortet er die Geschäftsbereiche Cisco und IT-Security.

Als ehemaliger Geschäftsführer des Cisco-VAD Comstor von 2002 bis 2012 sowie danach European Business Development Director und Managing Director von Tech Data bringt Joachim Braune umfassende Expertise aus dem Bereich Cisco mit. Zudem sollen seine Erfahrungen im Change Management weitere Wachstumschancen eröffnen.

"Mit Joachim Braune haben wir eine exzellente Verstärkung gewonnen, um unsere Expertise noch erfolgreicher in den Markt zu tragen", so Dr. Ortwin Wohlrab, Chief Executive Officer und Vorstandsvorsitzender der Netfox AG.

"Wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt und wollen mit Netfox weiter organisch wachsen und national expandieren", bestätigt das neue Vorstandsmitglied. "Netfox ist mit seinen starken Cisco- und Microsoft-Partnerschaften hervorragend aufgestellt, um öffentliche und gewerbliche Kunden bei der Planung und schrittweisen Umsetzung ihrer digitalen Agenda zu unterstützen."

Joachim Braune abschließend: "Es geht heute darum, Geschäftsstrategie und IT gemeinsam in Einklang zu bringen, so dass Menschen, Prozesse, Daten und Geräte unter größtmöglicher Sicherheit vernetzt sind. Unsere Aufgabe dabei ist es, Komplexität zu reduzieren und aus Sicht des Nutzers den höchsten Grad an Komfort zu schaffen. So werden unsere Kunden in ihrem Kerngeschäft noch erfolgreicher." (KEW)