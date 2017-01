Der taiwanische IT-Hersteller BenQ hat hierzulande wieder einen Vertriebschef. Nachdem Dominic Mein zusammen mit dem General Manager Thomas Müller Mitte 2016 BenQ Richtung Mitbewerber Viewsonic verlassen hatten, übernahm Matthias Grumbir, Head of Sales Austria, den Posten interimsmäßig.

Nun ist mit Kai Vollmer ein neuer Vertriebschef für Deutschland an Bord. Vollmer kommt von LG. Insgesamt acht Jahre arbeitete der Vertriebsspezialist bei den Koreanern in unterschiedlichen Positionen. Sein Tätigkeitsfeld umfasste die Positionen des Key Account Managers Distribution für Displays und Digital Signage, des Business Unit Managers Displays und Digital Signage in Deutschland sowie des Sales Managers B2B für Monitore, optische Laufwerke und Projektoren.

Gute Kontakte zum Channel

Vor seiner Zeit bei LG sammelte Vollmer Erfahrung in der Distribution: Fast zehn Jahre arbeitete er für den Recklinghausener Spezialdistributor Delo. Oliver Barz, Managing Director und Vice President Europe, setzt auf die guten Kontakte Vollmers im Channel und zur Distribution: "Dank seines Branchen- und Produktwissens verfügt er über umfassende Kenntnisse in den von BenQ fokussierten Märkten und kann die Entwicklung und Umsetzung neuer Geschäftsideen, insbesondere im B2B Segment, vorantreiben", erhofft sich der BenQ-Chef von der Neubesetzung.