So könnten Akteure vorgeben, eine andere Sprache zu sprechen und sich gezielt so verhalten, dass Angriffe andere Ursprungsorte nahelegten, sagte Kaspersky auf der Nationalen Konferenz IT-Sicherheitsforschung. "In Zukunft werden wir Attacken erleben, bei denen sich Amerikaner wie Russen benehmen und Russen wie Ukrainer", sagte Kaspersky.

Cyber-Aktionen, hinter denen US-Behörden Hacker mit Verbindung zu russischen Geheimdiensten vermuten, hatten zuletzt für Aufsehen im Präsidentenwahlkampf in den USA gesorgt. Der Kreml wies eine Verwicklung in die Hacker-Attacken unter anderem auf den Vorstand der Demokratischen Partei zurück. (dpa/ad)