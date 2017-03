ALE International, die unter der Marke Alcatel-Lucent Enterprise auftritt, hat Kelly Allen zum Director of Vertical Sales for Transportation & Hospitality für Nord-, Zentral- und Osteuropa, Russland und Israel berufen. Sie ist für die Umsetzung der kürzlich angekündigten Branchenstrategie verantwortlich, mit der branchenspezifischen Netzwerk- und Kommunikationslösungen platziert werden sollen.

Kelly Allen verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung aus leitenden Positionen der ITK-Branche. Allen war zuletzt Business Management Director for Airport Solutions bei SITA, einem belgischen Anbieter von IT-Produkten für die Luftfahrtindustrie, wo sie insgesamt zehn Jahre beschäftigt war. Zuvor war die MBA bei Unisys und ICL Fujitsu in Europa, Asien und dem Nahen Osten in Führungspositionen tätig.

Rukmini Glanard, Senior Vice President EUNO bei ALE erklärt: "Die Ernennung von Kelly Allen unterstreicht unser Engagement für die digitale Transformation in den Branchenmärkten unserer Region. Indem wir die Branchen Transport und Gastgewerbe unter ihrer Leitung bündeln, können wir ein konsistentes Reiseerlebnis über beide Bereiche hinweg unterstützen."

Der SVP ergänzt:"Die Erfahrung von Kelly Allen im Transportwesen wird sich für uns und für unsere Partner als sehr wertvoll erweisen, wenn wir wie geplant den Erfolg unserer Netzwerk- und Kommunikationslösungen in der Hotellerie auf andere Branchenmärkte übertragen. Exzellente Anwendungen unserer Lösungen im Transportwesen gibt es bereits, beispielsweise mit dem Einsatz gehärteter Netzwerkkomponenten im Sicherheitssystem des kürzlich eröffneten Gotthard-Basistunnels." (KEW)