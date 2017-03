Die westfälische Kiwiko eG und die Oneclick AG aus Zürich haben eine Kooperation vereinbart. Aus einem Halbtagesworkshop hat sich in wenigen Monaten eine vertrauensvolle, intensive Partnerschaft entwickelt. Mehrere Systemhäuser der Kiwiko stehen aktuell bei ihren Endkunden mit Oneclick im Proof of Concepts.

"Ich freue mich über die enge Partnerschaft, die innerhalb kürzester Zeit entstanden ist. Wenn wir die Opportunities ergreifen und gemeinsam so weiterarbeiten entsteht eine Win-Win Situation für alle Beteiligten. Obwohl beide Unternehmen noch nicht sehr lange im Markt agieren ist die Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit in unserer Zusammenarbeit sehr beeindruckend." weiß Matthias Jablonski, Vorstand der Kiwiko eG zu berichten.

"Die Zusammenarbeit mit dem Systemhausverbund der Kiwiko eG ist für uns eine tolle Möglichkeit, direktes Feedback für die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Lösung aus erster Hand am "Point of Sales" zu erhalten. Im Gegenzug unterstützen wir unsere Kiwiko-Partner in ihren Projekten direkt aus unserem Entwicklungszentrum in Prien am Chiemsee", erklärt Dominik Birgelen, CEO der Schweizer Technologieschmiede.

Wer sich für den digitalen Arbeitsplatz im Browser interessiert, kann sich auch am Stand der Oneclick AG auf der diesjährigen CeBIT vom 20. bis 24. März 2017 in Hannover im Planet Reseller, Halle 15, Stand F75 informieren. (KEW)