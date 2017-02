Renate Oettinger ist Diplom-Kauffrau Dr. rer. pol. und arbeitet als freiberufliche Autorin, Lektorin und Textchefin in München. Ihre Fachbereiche sind Wirtschaft, Recht und IT.



Die Bausparkassen haben in den letzten Jahren vermehrt Altbausparverträge gekündigt. Am 21.02.2017 wird der Bundesgerichtshof daher zum Kündigungsrecht der Bausparkassen entscheiden. Wir zeigen, was Bausparer jetzt schon tun können.