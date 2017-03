Lenovo hat einen neuen Europachef: Francois Bornibus übernimmt den Posten des EMEA President. Bevor Bornibus zu Lenovo kam war, er auch schon bei anderen Unternehmen auf Europaebene tätig: Er arbeitete als Vize-Präsident und General Manager bei Nokia in Frankreich, Belgien, Luxemburg und der Niederlande. Zu seinen weiteren Station zählen Führungspositionen als EMEA-Präsident bei Palm, als Vize-Präsident der EMEA-Region (Europe, Middle East, Afrika) bei HP und Compaq bis er schließlich 2012 bei Lenovo COO (Chief Operating Officer) wurde. Dort wurde er auch Mitglied des Lenovo Global Leadership Teams.

Vom zweiten auf den ersten Platz

Als COO erhöhte Bornibus laut Lenovo den Marktanteil des PC-Geschäfts von zehn auf 21 Prozent in der EMEA-Region. Außerdem spielte er eine wichtige Rolle bei der Übernahme von Medion, IBM Systems X Division und Motorola Mobility.

Bornibus hat sich in seiner Funktion als Lenovo-Europapräsident vor allem drei Schwerpunkte gesetzt: Er will Lenovo im europäischen PC-Geschäft vom zweitem auf den ersten Platz bringen. Zudem soll das durch die Motorola-Übernahme dazu gekommene Smartphone-Geschäft unter die Top Drei der weltweit größten Marktteilnehmern gebracht werden. Im Server-Segment will Bornibus den dritten Platz in der EMEA-Region festigen und Lenovo als Anbieter von vollständigen End-to-End-Lösungen etablieren.