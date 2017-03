Ist die Blockchain nur einer der üblichen IT-Hypes, die nach einigen Monaten wieder abebben - oder steckt doch mehr dahinter? Wir klären auf: In unserem Seminar "Blockchain for Executives" gemeinsam mit der ESMT Berlin - European School of Management and Technology am 29./30. Juni erfahren Führungskräfte aller Fachbereiche alles, was sie rund um Blockchain wissen müssen. Wir erklären die Blockchain, stellen Anwendungsfälle vor und bringen Sie mit Blockchain-Gründern und -Experten zusammen. Erfahren Sie mehr über die rechtlichen Aspekte dezentraler Technologien und darüber, was die Blockchain für Ihr Business und Ihre Branche bedeutet und vieles mehr. Werden Sie Teil unserer Alumni-Community und bleiben Sie auch nach dem Seminar bestens vernetzt!

Hochkarätige Referenten aus der Praxis warten auf Sie. Weil diese teilweise aus dem Ausland kommen, findet das Seminar komplett auf Englisch statt. Mit dabei ist beispielsweise Bruce Pon, CEO von BigchainDB, einer Blockchain-Datenbank, über die Unternehmen dezentrale Anwendungen einsetzen können. Zuvor gründete Pon Avantalion, ein Beratungsunternehmen, das sich auf den Aufbau von Finanz- und industriellen Start-ups in Europa und Asien für Unternehmen wie Mercedes-Benz, Volkswagen oder Mitsubishi spezialisiert hat.

Darüber hinaus ist Christoph Burger dabei, Senior Lecturer und Senior Associate Dean of Executive Education an der ESMT. Bevor er zur ESMT kam, war er unter anderem Vice President bei der Bertelsmann Buch AG und darüber hinaus beim Otto-Versand und der Unternehmensberatung Arthur D. Little tätig. Seine wichtigsten Lehr- und Forschungsgebiete umfassen die Themen Energie, Innovation, Blockchain und Verhandlungsführung.

Die rechtlichen Aspekte von Blockchain werden von Greg McMullen behandelt - er ist Rechtsanwalt, Internetaktivist und Director der Interplanetary Database Foundation (IPDB), einer frei zugänglichen Blockchain-basierten Web-Datenbank. Zusätzlich arbeitet er als Chief Policy Officer für BigchainDB. Darüber hinaus ist er in der "COALA IP"-Arbeitsgruppe aktiv, die ein Protokoll für Blockchain-basiertes Licensing im Bereich des geistigen Eigentums entwickelt.

Aus der Blockchain-Gründerszene stößt Shermin Voshmgir dazu - sie ist die Gründerin von BlockchainHub und führt dessen Berliner Dependance. Sie sitzt im Beratungsausschuss des estischen "E-Residency"-Programms und spricht regelmäßig auf Veranstaltungen zu Blockchain und Smart Contracts. Voshmgir hält einen Doktortitel in IT-Management der Wirtschaftsuniversität Wien.

Schließlich spricht auch Björn Wagner, der im Rahmen seiner Master-Arbeit in Produktionstechnik an der RWTH Aachen die Anwendungsmöglichkeiten der Distributed-Ledger-Technologie und Geschäftsmodelle für das Internet of Things bei der Siemens AG am Standort Berlin untersucht. Parallel ist er bei Ethcore Ltd. als Business Developer und Projektmanager tätig.

Kryptowährung

Digitales Geld, ohne Münzen und Scheine. Mithilfe von Kryptografie wird ein verteiltes, sicheres und dezentralisiertes Zahlungssystem aufgebaut. Benötigt keine Banken, sondern Rechenpower und technische Hilfsmittel wie die Blockchain. Blockchain

Eine Blockchain ist eine dezentrale Datenbank, die eine stetig wachsende Liste von Transaktionsdatensätzen vorhält. Die Datenbank wird chronologisch linear erweitert, vergleichbar einer Kette, der am unteren Ende ständig neue Elemente hinzugefügt werden (daher auch der Begriff "Blockchain" = "Blockkette"). Ist ein Block vollständig, wird der nächste erzeugt. Jeder Block enthält eine Prüfsumme des vorhergehenden Blocks. <br /><br /> Entwickelt wurde das technische Modell der Blockchain im Rahmen der Kryptowährung Bitcoin - als webbasiertes, dezentralisiertes, öffentliches Buchhaltungssystem aller Bitcoin-Transaktionen, die jemals getätigt wurden. Bitcoin

Ein weltweit verfügbares dezentrales Zahlungssystem und der Name einer digitalen Geldeinheit. Für die Abwicklung von Bitcoin-Zahlungen ist keine Bank nötig - alles läuft über ein Peer-to-Peer-Netz aus Computern und die Blockchain als zentrale Datenbank. Bitcoin Core

Die Open-Source-Software validiert die gesamte Blockchain und wurde Anfang 2009 von einem gewissen <a href="http://www.computerwoche.de/a/neue-hinweise-auf-moeglichen-urheber-von-digitalwaehrung-bitcoin,3220391" target="_blank">"Satoshi Nakamoto"</a> unter dem Namen "Bitcoin" veröffentlicht. Bitcoin Core war in C++ zuächst vor allem für Windows-Systeme programmiert worden. Wenig später folgte die Portierung auf GNU/Linux. Weil die Entwickler sich zerstritten, existieren mittlerweile einige Derivate der Bitcoin-Software, unter anderem Bitcoin XT, Bitcoin Unlimited oder Bitcoin Classic. BigchainDB

Die "skalierbale Blockchain-Datenbank" kann bis zu einer Millionen Schreibvorgänge pro Sekunde verwalten, Petabytes an Daten speichern und wartet trotzdem mit einer Latenzzeit von unter einer Sekunde auf - das alles dezentralisiert verwaltet und bei höchster Datenintegrität. Technische Grundlage ist die Blockchain-Technologie. Cryptlet

Von Microsoft für die Azure-Cloud entwickelter Service, mit dessen Hilfe Anwender externe Daten in eine Blockchain einpflegen können, ohne ihre Sicherheit und Integrität zu zerstören. Cryptlets können als indvidualisierte Middleware auch von Azure-Anwendern selbst entwickelt werden - in jeder beliebigen Programmiersprache - und sollen die Brücke von der Blockchain hin zu neuen Business-Services in der Cloud schlagen. Distributed Ledger

Finanz-Fachbegriff für "verteilte Kontoführung". Bitcoin ist ein komplett neuer technischer Ansatz, um Informationen über bestimmte Zuordnungen zu verteilen. Es gibt hier kein klassisches Konto mehr, das zentral bei einer Bank geführt wird, sondern die "Kontoführung" basiert auf einem Netzwerk von kommunizierenden Systemen. Smart Contract

Ein Computerprotokoll, das Verträge abbilden oder überprüfen oder die Verhandlung eines Vertrags technisch unterstützten kann. Könnte künftig den schriftlichen Vertragsabschluss ersetzen. R3CEV

Das Startup R3 CEV baut die blockchainbasierte "Global Fabric for Finance". Mit rund 50 Finanzpartnern soll die größte Blockchain der Welt entwickelt werden - ein erster Testlauf mit elf Großbanken, darunter Barclays, Credit Suisse, HSBC, UBS und UniCredit wurde bereits erfolgreich absolviert. R3CEV ist eine strategische Partnerschaft mit Microsoft eingegangen, um Blockchain-Infrastruktur und -Technologie in der Azure Cloud entwickeln zu können. ERIS

Eine kostenlose Software, mit der jeder Anwender eigene Blockchain-Applikation entwickeln kann. Ripple

Ein Open-Source-Protokoll für ein Zahlungsnetzwerk - derzeit noch in der Entwicklung. P2P-Zahlverfahren und Devisenmarkt in einem, basiert auf der Kryptowährung "XRP". Ripple-Nutzer sind jedoch nicht auf diese eine Währung festgelegt, sondern können jede beliebige Währung verwenden - also beispielsweise auch Euro, Dollar oder Yen. Ethereum

Eine weitere Kryptowährung, die auf dem Blockchain-Prinzip basiert. Bietet eine Plattform für programmierbare Smart Contracts. Die "Ether" werden von Fans als legitime Nachfolger der Bitcoins angesehen (siehe auch obiges Bild).

Lernort mit Historie

Stattfinden wird "Blockchain for Executives" an der ESMT Berlin im ehemaligen DDR-Staatsratsgebäude am Schloßplatz 1. Im Jahr 1964 erbaut, beherbergte das beeindruckende Gebäude bis 1989 den DDR-Staatsrat. In den Jahren danach diente es diversen Zwecken - unter anderem war es offizieller Sitz des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder vor Fertigstellung des heutigen Kanzleramtes. Seit 2006 ist die Business-Schule dort untergebracht, mehrere Masterstudiengänge und Executive-Education-Veranstaltungen finden hier täglich parallel statt und sorgen für eine richtige Campus-Atmosphäre mitten in Deutschlands "Start-up-Hauptstadt" Berlin.

