Traditionell gab der südkoreanische Hersteller LG auch auf der Präsentation auf dem Mobile World Congress 2017 in Barcelona, keinen Preis oder Verkaufsstart für das jüngste Flaggschiff LG G6 bekannt. Der Händler Notebooksbilliger legte allerdings bereits einen Tag nach der Präsentation vor und bot das Smartphone zu einem Preis von 699 Euro an.

Wie es jetzt scheint, dürfte das Flaggschiff-Smartphone aber doch etwas teurer werden. Media Markt listet das LG G6 nämlich jetzt zum Preis von 749 Euro in den drei Farben Platinum, Weiß und Schwarz. Allerdings gibt das Metro-Group-Unternehmen keinen festen Liefertermin bekannt, sondern geht mit 12 Wochen Lieferzeit auf Nummer sicher. Doch der Monat Juni dürfte selbst für LG als unrealistisch eingestuft werden, immerhin ist das Smartphone im Heimatland Süd-Korea bereits seit vergangenem Wochenende erhältlich.

Preis und Marktstart des LG G6 in den USA will hingegen Evan Blass bereits wissen und nennt den 7. April sowie eine unverbindliche Preisempfehlung von 750 US-Dollar für das Smartphone. Damit bestätigt er erneut den bereits von ihm selbst am 6. Februar bekannt gegebenen Termin.

Verkaufsstart bleibt der 7. April

Da LG in der Regel in Europa und den USA zeitgleich den Verkauf startet, kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass der Preis von 749 Euro und der Termin, Freitag, der 7. April, auch hierzulande gelten wird.

Notebookbilliger hat in der Zwischenzeit den Preis des LG G6 von den ursprünglichen 699 Euro auf 769 Euro angezogen. Offen bleibt, ob der Händer damit eventuell Verluste durch den vorher zu niedrig angesetzten Preis kompensieren möchte oder ihm neue Informationen zum voraussichtlichen Verkaufspreis des LG-Smartphones vorliegen.

