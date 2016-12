1. Schreibtisch aufräumen

Das Programm Desktop Tidy (6 €) hält den Schreibtisch des Mac ordentlich, indem es alle Dateien in einem unsichtbaren Ordner ablegt, der über die Menüleiste oder den Finder zugänglich ist. Heruntergeladene Dateien, Bilder und Screenshots sind so an einem Platz gut zugänglich. Das Dienstprogramm arbeitet nach festgelegten Intervallen von einer Minute bis zu mehreren Tagen. Die Schreibtischobjekte ordnet das Werkzeug nach Dateitypen an, was die Suche und das Umbenennen von Dokumenten vereinfacht.

2. Unnötige DMG-Images löschen

Für die meisten Mac-Nutzer ist der Download-Ordner ein Abladeplatz, an dem sich vergessene Dateien haufenweise ansammeln. Öffnet man im Finder den Download-Ordner und sucht nach dmgund wählt Ausrichten nach Art aus, lassen sich die heruntergeladenen Image-Dateien bequem auswählen und löschen. Ebenso verfährt man mit heruntergeladenen ZIP-Dateien im Download-Ordner.

3. Anhänge von E-Mails löschen

Viele E-Mails enthalten Anhänge wie PDFs, Word-Dokumente und Fotos. Wer diese nicht manuell in einem Ordner sichert, sondern sie per Doppelklick direkt aus Mail heraus öffnet, speichert sie damit automatisch in der Benutzer-Library ab. Mit der Zeit wird dieser versteckte Ordner immer größer. Am einfachsten findet man ihn, wenn man in Spotlight nach Mail Downloads sucht. Der erste Treffer sollte der Ordner Mail Downloads Data sein. Ein anderer Weg ist über den Finder und dessen Menüzeile Gehe zum Ordner... gibt man nun ~/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail Downloads ein, öffnet der Finder den entsprechenden Ordner. Diesen kann der Mac-User so eigenhändig aufräumen.

Unter macOS Sierra sollte man außerdem im Dienstprogramm Speicherverwaltung die Option "Speicher optimieren" aktivieren. Dann bleiben nur die neuesten E-Mail-Anhänge auf dem Mac. Das Programm findet man, wenn man in Spotlight "Speicher optimieren" eingibt. Ein manuelles Löschen ist danach unnötig.



4. Caches sauber halten

Der Mac legt viele Informationen in Dateien mit dem Namen Caches ab. Diese beschleunigen die Zugriffszeit, da Programme nicht jedes Mal die Originaldatei aufrufen müssen. Diese Daten können jedoch manchmal beschädigt oder veraltet sein. Obwohl man die gängigsten Verzeichnisse von OS X wie (~/Library/Caches) manuell einsehen kann, gibt es viele Werkzeuge, die einem diese Arbeit abnehmen. Cocktail ist eines der etablierten Dienstprogramme. Es räumt nicht nur die Caches auf, sondern führt weitere Wartungsarbeiten durch. Dazu gehören das Löschen von Browser Cookies, die Suche nach beschädigten Preference Files und die Pflege von diversen Datenbanken. Die Testversion ist kostenlos, der Preis für die Vollversion beträgt 19 US-Dollar.

Tipp: Eine Löschung alter Cache-Dateien kann man ebenfalls durchführen, wenn man beim Systemstart die Shift-Taste gedrückt hält. (Danach bitte den Rechner noch einmal neu starten.)



5. Unbenutzte Apps entfernen

Wer gerne neue Software am Mac ausprobiert und Demo-Versionen installiert, löscht diese meist durch das Ziehen aus dem Programme-Ordner in den Papierkorb. Häufig legen Anwendungen jedoch Dateien und Ordner außerhalb ihres Paketinhaltes an verschiedenen Orten an. Diese Bestandteile sind schwer zu finden. Hier hilft App Cleaner weiter. Das kostenlose Hilfsprogramm funktioniert per Drag-and-Drop. Man zieht ein Programm auf das App-Fenster und die Software installiert sowohl das Programm als auch Voreinstellungen und Cache-Dateien.

6. Die Tastatur desinfizieren

Im Laufe der Zeit sammeln sich in Tastaturen Staub und Krümel an. Es hilft bereits die Tastatur gelegentlich umzudrehen und zu schütteln. Doch eine gründliche Reinigung, selbst wenn es nur einmal im Jahr ist, entfernt Bakterien und andere Ablagerungen. Vorher sollte man die Tastatur abstecken und, falls es sich um eine Bluetooth-Tastatur handelt, die Batterien entfernen. Wer seine Laptop-Tastatur reinigt, sollte das Gerät ausschalten und den Stecker ziehen. Mit einer Druckluft aus der Dose lässt sich der Staub zwischen den Tasten gut herausblasen. Zu guter Letzt wischt man vorsichtig mit einem Desinfektionstuch über die Tastatur. Die Tücher sollten nur Alkohol und kein Bleichmittel enthalten. Apple empfiehlt in seiner Reinigungsanleitung nicht zu feuchte Desinfektionstücher ohne Bleichmittel. (Macwelt)