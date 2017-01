Marc Tesch ist zum 1. Januar 2017 vom Abteilungsleiter Corporate Services in die oberste Managementebene der Genua GmbH befördert worden und übernimmt dort ab sofort die Aufgabenbereiche Finanzen, Vertrieb, Kommunikation sowie Administration. Seine Vorgängerin und Unternehmensgründerin, Dr. Michaela Harlander, zog sich Ende 2016 nach fast 25 Jahren aus der Geschäftsführung zurück.

Harlander bleibt als Gesellschafterin dem Unternehmen weiterhin verbunden. Die Geschäftsführung setzt sich nun neben Tesch aus den beiden weiteren Gründern und Gesellschaftern Dr. Magnus Harlander und Bernhard Schneck zusammen. Die Genua GmbH bietet als Tochter der staatlichen Bundesdruckerei GmbH Sicherheitslösungen für Industrie- und Behördenkunden an.

Marc Tesch hatte 2011 seine Laufbahn bei Genua, zuvor als Gesellschaft für Netzwerk- und Unix-Administration mbH bekannt, als Leiter Finanzen und Rechnungswesen begonnen, zuletzt war er Abteilungsleiter Corporate Services. Davor war er bei diversen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften beschäftigt.

"In der IT-Sicherheitsbranche sind 25 Jahre in der Geschäftsführung eine ordentliche Wegstrecke, und aus meiner Sicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel. Marc Tesch ist eine erfahrene Führungskraft und wird sich mit den Kollegen in der Geschäftsführung und dem gesamten Team von Genua den kommenden Herausforderungen stellen", sagt Michaela Harlander. (KEW)