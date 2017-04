In einer kurzen E-Mail an Geschäftsfreunde gibt Adä seinen Weggang von Avnet, nun Tech Data, bekannt: "Ich werde Avnet Ende April verlassen", so der Manager. "Für Avnet zu arbeiten war eine tolle Erfahrung und ich möchte diese Zeit auch nicht missen", verabschiedet sich Adä (vorläufig) aus der Distribution.

Dennoch scheint er ohne Groll aus dem Unternehmen auszuscheiden, denn er wünscht der neuen Nummer 1 in Deutschland alles Gute: "Ich bin überzeugt, dass Tech Data mit Avnet ‚a winning combination‘ und den Unterschied in der Distribution ausmachen wird".

Damit ist Adä die Rückkehr zu Tech Data und Azlan - er arbeitete dort schon von 1996 bis 2005, bevor er über Maxdata 2006 zu Ingram Micro (dort bis 2015) wechselte - erspart geblieben.