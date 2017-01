Die Telekom hat Marcus Epple zum 1. Februar 2017 als Leiter Integration PK-Vertrieb verpflichtet. Er berichtet direkt an Michael Hagspihl, Geschäftsführer Privatkunden der Telekom Deutschland GmbH und Vorsitzender der Geschäftsführung der Telekom Shop Vertriebsgesellschaft mbH.

In dieser Funktion verantwortet er die engere Verzahnung der Vertriebskanäle Telekom Shops sowie Partner- und Internetvertrieb mit dem Ziel einer integrierten Marktbearbeitung und eines einheitlichen Auftritts. Weiterhin fällt die Optimierung der OmniChannel-Umsetzung in seinen Verantwortungsbereich.

Marcus Epple verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche. Er hatte unterschiedliche Führungspositionen inne, in welchen er unter anderem für die Integration von nationalen Retail-Organisationen, die Restrukturierung von Vertriebsorganisationen oder die zielorientierte Entwicklung und Einführung von leistungsfördernden Anreizsystemen für Mitarbeiter in Vertriebsorganisationen verantwortlich war.

Epple kommt von der Eplus Retail GmbH, die zu Telefónica gehört. Dort war er Direktor Retail sowie Geschäftsführer und verantwortete das operative Retail-Geschäft ebenso wie die Zusammenführung der Marken O2, Base und Eplus. Auch die Neuausrichtung der Filialoberfläche, der Franchise-Partner und des indirekten Vertriebs fielen unter Epples Regie. Weitere Stationen seiner Karriere waren von 2005 bis 2007 Debitel und davor Mobilcom.

"Marcus Epple greift auf einen riesigen Erfahrungsschatz im Retail zurück. Insbesondere seine Kenntnisse in der Integration von Vertriebskanälen machen ihn zur idealen Besetzung für die neue Funktion. Ich wünsche ihm für seinen Start alles Gute und viel Erfolg", sagt Michael Hagspihl. (KEW)

