Mit Markus Sommer ist der nahtlose Übergang bei der Hama GmbH & Co. KG garantiert. Der Zubehörspezialist verabschiedet Anfang Mai dieses Jahres Sommers Vorgänger Siegfried Ulrich in den Ruhestand. Ulrich leitete in den vergangenen 26 Jahren den Fotovertrieb bei Hama.

Sommer ist seit knapp drei Jahrzehnten im Unternehmen tätig. Der 49-jährige gelernte Foto-Kaufmann ist in der Branche bereits seit vielen Jahren als Innendienstleiter bekannt. Als Senior Key Account Manager wird Sommer die Kunden des Fotofachhandels gemeinsam mit seinem Team im Innen- und Außendienst betreuen. (KEW)