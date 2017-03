Laut seinem Profil will Martin Geier bei der Microsoft Deutschland GmbH den Transfer von Geschäftskunden in die Cloud vorantreiben. Geier war seit Januar 2016 Senior Vice President Worldwide Sales, Support and Services und leitete damit die weltweiten Vertriebsaktivitäten von TeamViewer. Zudem war er für das Key-Account-Management, den Kundendienst und den Technik-Support verantwortlich.

Der Diplom-Ingenieur (FH) und Betriebswirt hat in zahlreichen leitenden Positionen für Unternehmen aus der Computer-, Firmensoftware- und Grafik-Hardware-Industrie gearbeitet. Fast ein Jahrzehnt lang hatte Geier Management-Funktionen bei Software-Unternehmen wie BMC und HP inne. Vor seinem Wechsel zu TeamViewer war er Geschäftsführer von Amazon Web Services Deutschland und in dieser Rolle unter anderem auch für den Vertrieb zuständig. (KEW)