Nach dem Launch der Online-Portale Smart-Wohnen.de sowie Gamez.de im vergangenen Jahr ist Koch-mit.de bereits das dritte digitale Ratgeber-Magazin von Media Markt. Auf dem neuen Online-Portal dreht sich alles um Essen, Fitness und Gesundheit. Neben leckeren Rezepten, die jeweils auch passende technische Produktempfehlungen für die Zubereitung enthalten, finden User in den Rubriken "Essen & Trinken" sowie "Fit & Gesund" redaktionell aufbereitete Ratgeberartikel. Unter "Produkttests" stellen Experten zudem unterschiedliche Küchen-, Gesundheits- und Fitnessprodukte vor. Sie zeigen, was die Geräte tatsächlich können und für welchen Bedarf sie sich eignen. Besonders praktisch: Wer vom Produkttest überzeugt ist und das Gerät noch nicht besitzt, kann es direkt im Media Markt Onlineshop oder im Markt vor Ort kaufen.

Das Herzstück der Plattform bildet die Kochshow mit ‚Rocking Chef‘ Ralf Jakumeit, der live aus der Media Markt Showküche zeigt, wie einfach, schnell und richtig lecker gesunde Küche sein kann. Interessierte User werden während der Show dabei auch live zugeschaltet und können Fragen stellen. Selbstverständlich kann man sich alle Folgen im Archiv noch einmal zu einem späteren Zeitpunkt ansehen. Regelmäßig lädt Ralf Jakumeit zudem Prominente ein und gibt einen Einblick, was in den Kochtöpfen der VIPs so schmort und auf welche Ernährungstipps sie schwören. Gemäß dem Media Markt Motto "Hauptsache ihr habt Spaß" bietet das neue Online-Portal Koch-mit.de also den rundum gesunden Mix aus Food- und Fitnessthemen für alle, die sich für einen gesunden Lifestyle interessieren.

Mit Content-Konzept zufrieden

"Mit unseren beiden bisherigen Portalen haben wir erfolgreich bewiesen, dass unser Content-Konzept, das auf den Säulen Entertainment, Information, Beratung und Inspiration basiert, überzeugt", erklärt Mirko Nägele, Geschäftsführer der Media Markt e-Business GmbH. Die Magazine seien nicht nur unterhaltsam gestaltet, sondern von unabhängigen Experten zugleich journalistisch gut aufbereitet.

Ergänzt werden die redaktionellen Inhalte durch weiterführende zielgruppenspezifische Angebote wie beispielsweise der Gamez.de-Bühne auf der letzten Gamescom. "Das unterscheidet uns von anderen Angeboten am Markt. Das kommt bei den Zielgruppen gut an und schafft Relevanz", so Mirko Nägele weiter. "Auch für Koch-mit.de verfolgen wir diesen Ansatz: Ein Portal, das Food-, Fitness- und Gesundheitsthemen vereint und durch interaktive Formate seine User dazu motiviert, sich aktiv einzubringen, ist neu am Markt." Entwickelt und realisiert wurde die neue Plattform von der Media Markt e-Business GmbH in Zusammenarbeit mit der Berliner webedia GmbH, Agentur für Content Publishing sowie der Hamburger Internet-Agentur For Sale Digital. (mh)