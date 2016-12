Das nahende Weihnachtsfest bietet Media Markt das ideale Szenario, um die Vorzüge seiner Multichannel-Strategie werbewirksam herauszustreichen. "Weihnachten steht kurz vor der Tür und noch immer fehlen die letzten Geschenke für die Liebsten daheim?", frägt der Retailer seine Kunden - und liefert die Antwort gleich mit: "Kein Problem, denn auf das ‚Unterm Baum Versprechen’ des Media Markt-Onlineshops ist Verlass und die Geschenke sind damit pünktlich zum Fest da." Mit vielfältigen Lieferoptionen wie der Zustellung per Paketdienst, der Lieferung zum Wunschtermin, der Expresslieferservice innerhalb von drei Stunden oder der unkomplizierte Abholung in der Filiale vor Ort will sich Media Markt von der Pure-Online-Konkurrenz abheben.

So garantiert Media Markt bei einer standardmäßigen Online-Bestellung, dass Paketware (DHL-Pakete und Briefware), die bis Donnerstag, 22.12., 18:00 Uhr bestellt wird, pünktlich bis Heiligabend bei den Kunden eintrifft. Für Sperrgutware beträgt die Frist Montag, 19.12., 16:00 Uhr; für Großgeräte (mit und ohne Einbauservice) - Dienstag, 20.12., 18:00 Uhr; für Side-by-Side-Geräte mit Montage oder Zusatzpersonal sowie Insellieferungen - Mittwoch, 14.12., 18:00 Uhr; sowie für Küchen mit Montage - Sonntag, 11.12., 18:00 Uhr.

Als Alternative zum Versand bietet Media Markt den bewährten Click & Collect Service in der Filiale vor Ort an. Sofern das gewünschte Produkt im Markt sofort verfügbar ist, ist die Abholung dort am selben Tag möglich.

Expresslieferung aus als 230 Märkten

Als besonderes Alleinstellungmerkmal bietet Media Markt in deutschlandweit mehr als 230 Märkten an, auch noch Bestellungen, die am 24.12. bis 12:00 eingehen, taggleich zu liefern. Wer an dem Tag den Expresslieferservice für 14,95 Euro bucht, erhält den Last-Minute-Einkauf innerhalb von drei Stunden nach Hause geliefert. Voraussetzung ist, dass das gewünschte Produkt im nächst gelegenen Media Markt (Lieferadresse maximal 14 km entfernt) sofort verfügbar ist. Das Same-Day-Delivery-Angebot hatte Media Markt seit dem Testlauf 2013 kontinuierlich immer weiter ausgebaut.

Abgerundet wird die Werbeoffensive zu Weihnachten mit einer Umtauschfrist: Produkte, die zwischen dem 14.11. und dem 24.12. bei Media Markt online oder stationär gekauft wurden, können bis zum 14.01.2017 umgetauscht werden. (mh)

