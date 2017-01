Die deutsche Landesgesellschaft der Media-Saturn Unternehmensgruppe übernimmt zum 1. März 2017 die beiden Märkte des größten unabhängigen Elektrofachhändlers in Südbaden, Expert Flösch, in Emmendingen und Müllheim bei Freiburg. Damit stärkt Media-Saturn seine Position in dieser Region deutlich. Die rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden übernommen. Zum Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Nach der jetzt erfolgten Vertragsunterzeichnung beginnt die schrittweise Integration der Märkte in die Media-Saturn Deutschland GmbH. Das Traditionsunternehmen Flösch verfügt mit seinen beiden Standorten über mehr als 85 Jahre Erfahrung sowie über eine gewachsene und herausragende Marktposition in der Region. Die Übernahme erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Zu Jahresanfang hatte Media-Saturn-Deutschlandchef Wolfgang Kirsch angekündigt, mit kleinformatigen Märkten in die Regionen vorstoßen zu wollen - und dabei auch Übernahmen nicht ausgeschlossen. Nun macht der Retailer mit dem Angriff auf die Domäne der Verbundgruppen Ernst. "Die Übernahme von Expert Flösch stellt für uns eine wichtige Ergänzung unserer Standorte in der Region dar und entspricht unserer angekündigten Strategie, kleinere Verbundgruppen zu übernehmen", bekräftigt nun MSH-CEO Kirsch. Media-Saturn freue sich auf die Zusammenarbeit mit den erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den beiden Märkten und einen treuen und gewachsenen Kundenstamm. "Wir werden auch zukünftig ein breites Sortiment an Elektronikprodukten, eine kompetente Beratung und zudem weitere Services unserer Unternehmensgruppe bieten", so der Media-Saturn-Deutschlandchef.

Media-Saturn sticht Expert aus

Media-Saturn übernimmt in Emmendingen einen Markt mit 2.500 Quadratmetern, der Standort Müllheim umfasst rund 1.500 Quadratmeter. Auch die rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen ein Drittel dem Unternehmen seit mehr als zehn Jahren angehört, werden künftig Teil der Media-Saturn-Belegschaft. Ab 1. März 2017 werden beide Märkte von Media-Saturn geführt und sukzessive an die Marktstrategie von Deutschlands führendem Handelsunternehmen für Consumer Electronics angepasst. Die Umgestaltung der beiden Elektrofachmärkte soll bei laufendem Betrieb stattfinden, so dass beide ihren Kunden auch während dieser Zeit wie gewohnt zur Verfügung stehen. Für die Expert-Gruppe, die sich selbst aktiv um die Weiterführung zur Disposition stehender Standorte bemüht, dürfte die Übernahme durch Media-Saturn alles andere als erfreulich sein.

Die Firma Flösch wurde 1931 von Max Flösch in Bötzingen am Kaiserstuhl mit einem Elektroladen gegründet. Seit 1971 ist das "Elektro- und Radio-Fachgeschäft Flösch" Teil der expert-Gruppe. Mittlerweile wird Expert Flösch in dritter Generation von Rainer Flösch geführt und hat sich zum größten unabhängigen Elektrofachhändler Südbadens entwickelt. Rainer Flösch, Inhaber von Expert Flösch, betont: "Als Familienunternehmer in dritter Generation ist mir die Entscheidung für einen Verkauf nicht leichtgefallen. Umso mehr freut es mich, dass meine Familie und ich mit Media-Saturn einen verlässlichen und starken Nachfolger gefunden haben. Media-Saturn war mein Wunschkandidat und sichert den Erhalt beider Flösch-Standorte. Der größte Elektrofachmarkt der Region wird nun Teil des größten Elektronikhändlers Europas, hiervon profitieren Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen." (rw)

