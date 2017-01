Die Michael Telecom AG zeigt bei insgesamt 40 Terminen in elf Städten mit rund 20 Herstellern praxisnahe Lösungen zu unterschiedlichen Themen aus dem täglichen ITK-Bereich.

Als Novum können die Teilnehmer der RoadShow 2017 vorab ihre wichtigsten Fragen an die Adresse roadshow@michael-telecom.de senden, die dann rechtzeitig an die passenden Roadshow-Partner weitergeleitet werden.

Die Hersteller wollen dann die Lösungen präsentieren, die den Wünschen und Interessen der Teilnehmer am ehesten entsprechen. Der bewährte Workshop-Charakter der Veranstaltung soll dabei in jedem Fall erhalten bleiben, teilt das Familienunternehmen weiter mit.

"In diesem Jahr haben wir 20 Hersteller für Sie gewinnen können. Wir sind uns sicher, dass mit 40 angebotenen Terminen auch für Sie das Richtige dabei ist", erklärt Martin Westhoff von der Michael Telecom AG in einem Schreiben an seine Kunden.

Welche Hersteller gemeinsam was, wann und wo präsentieren, weitere Details, Kosten und Anmeldemöglichkeiten erfahren Fachhändler hier. (KEW)