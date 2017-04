Das aktuelle TecChannel Compact steht diesmal unter dem Motto "Microsoft Server". So haben wir in dieser Ausgabe den Microsoft Server 2016 unter die Lupe genommen und erläutern, was Sie bei der Migration beachten müssen. Zudem zeigen wir, wie Sie den Windows Server 2016 Essentials als Basis-Server für kleine Unternehmen einsetzen können und klären die Fragen: Wie kann man virtualisierte Server mit Hyper-V schnell und problemlos erstellen? oder Wie lassen sich Nano Server in einer virtuellen Maschine betreiben?

Die Praxisstrecke befasst sich mit den PowerShell- und CMD-Befehlen, die nicht nur für den Server-Administrator wichtig und interessant sind. Darüber hinaus gilt es, die Server und das Netzwerk wirkungsvoll vor Hackerangriffen zu schützen. Aber gleichzeitig müssen die IT-Verantwortlichen per Fernzugriff und mittels entsprechender Portfreigaben sicher auf entfernte Systeme zugreifen können. Wir zeigen, wie das geht.

Außerdem erklären wir, wie eine Hybrid Cloud auf Basis von Azure Stack und Windows Server 2016 aufgebaut werden kann und sich Microsoft Azure im Public Cloud-Umfeld gegen Amazon und Google behaupten will.

Windows Server 2016

Was Sie bei der Migration berücksichtigen sollten

Nano Server: Technik und Einschränkungen

Essentials: Basis-Server für kleine Unternehmen

Sharepoint, Azure & Co.

Sharepoint: Kollaboration und Content Management

Microsoft Azure gegen Amazon und Google

Datenschutz: Microsofts neue Deutschland-Cloud

Server-Praxis für Admins

Netzwerk-Analyse auf der Kommandozeile

Angriffe auf Windows-Server aufspüren

Ports freigeben und Fernzugriffe steuern

