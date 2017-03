Viele Anwender haben umständliche Bestellungen für Soft- und Hardware satt. Der Aufwand, wenn sich das Team um einen Mitarbeiter erweitert, oder Anwender einfach nach einer unkomplizierten Lösung für Ihre Arbeit mit Tablet und Notebook such, ist unverhältnismäßig hoch.

Ein neues Angebot von Aluxo beseitigt dieses Ärgernis. Anwender können bei Aluxo jetzt einfach den neuen "Surface as a Service" Dash Button können klicken - und schon kommt der Vertrag für ihr Surface direkt zu ihnen.

Der Aluxo "Surface as a Service" Dash Button ist mit dem WLAN vor Ort verknüpft und besitzt praktischerweise nur einen Knopf, durch dessen Drücken Anwender sofort ein neues Surface bestellen können. Obendrein können User auch Dash Buttons mit anderen Produkten ihrer Wahl verbinden und so auch hier per Knopfdruck das von ihnen festgelegte Produkt bestellen sowie sicherstellen, dass dieses stets rechtzeitig ankommt.

Die Einrichtung des Dash Buttons ist so einfach wie seine Verwendung: Sie erfolgt über die Amazon App auf dem Smartphone des Users - ganz gleich, ob er Android- oder iOS-Nutzer ist - und funktioniert deshalb überall, wo ein WLAN-Zugang gewährleistet ist. Auf diese Weise lässt sich der Dash Button manuell programmieren und festlegen, ob man beispielsweise ein Surface Pro 4 oder doch vielleicht eher das neue Surface Book Performance Base bestellen möchte. Nach fertiger Einrichtung erhält der Anwender schließlich bei jedem Knopfdruck eine Bestell-Bestätigung an sein Smartphone übermittelt.

Der Dash Button ist am 1. April 2017 verfügbar.