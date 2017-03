Ein Smartphone, das Tablet oder Notebook alleine reicht in der Regel nicht, um mobil und unterwegs produktiv arbeiten zu können. Die entsprechenden Lösungen im Softwarebereich und das Hardwarezubehör sind wichtige Helfer in gegenwärtigen und zukünftigen Arbeitsplatzkonzepten.

Damit Reseller sich margenträchtiges Geschäft erschließen können, bieten die Distributoren eine Reihe von Unterstützungsmaßnahmen an. "Das Thema Zubehör für mobile Geräte nimmt einen sehr hohen Stellenwert ein, da jeder Kunde, der Smartphones, Tablets oder Notebooks nutzt, zwingend Zubehör benötigt", bestätigt Jens Dreising, Head of BU Smart Communications bei Also. Der Nordhorner TK-Distributor Eno unterhält schon immer eine Business Unit, die nur für diesen Part zuständig ist. "Hier gibt es neben dem klassischen Produkt- und Trend-Scouting auch eine hohe Kompetenz bezüglich Installation und Einbau", erläutert Frank J. Wessel, Leiter BU Mobilfunk Hardware/Navigation bei Eno.

Zusatzgeschäft mit Cross Selling

Auch bei Komsa hat man sich durch große Händlernachfrage auf das Zubehörgeschäft eingestellt. "Über Cross-Selling-Verkäufe von Zubehör können Händler Zusatzgeschäft mit attraktiven Margen erzielen", weiß Komsa-Sprecherin Andrea Fiedler. Zudem sei eine breite Auswahl an Zubehörartikeln wichtig, um die individuellen Wünsche der Kunden erfüllen zu können. Vor allem bei den Endgeräten sind die Gewinnspannen nicht besonders hoch. "Aus meiner Sicht ist es wichtig, gerade im Hinblick auf die Marge, Zubehör zu den Geräten zu vermarkten", bekräftigt Oliver Hemann, Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung bei Michael Telecom.