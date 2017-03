Fujitsu hat die NetBackup Appliances von Veritas Technologies als Teil der Eternus-Reihe im Angebot und bietet Nutzern so die komplette Bandbreite an Datensicherungslösungen an. Veritas NetBackup soll so die Datensicherung in der gesamten Organisation vereinfachen und verbessern. Dabei werden schlüsselfertige Backup- und Recovery-Maßnahmen mit Deduplikations-Lösungen in einem einfach zu bedienenden Formfaktor kombiniert.

Veritas stellt eine Fülle an Funktionen für die moderne Datensicherung in virtuellen, physischen und Cloud-Umgebungen für große Unternehmen bereit. Sowohl NetBackup 5240 als auch NetBackup 5330 seien eine leicht aufzusetzende und günstige Backup-und-Recovery-Lösung für die weltweite Installationsbasis von Fujitsu, erklärt Veritas weiter.

Schon heute ist Fujitsu einer der größten strategischen Partner von Veritas weltweit. Die Einbindung von Veritas NetBackup Appliances in das Fujitsu Data-Protection-Portfolio stärkt diese Allianz und liefere einen deutlichen Mehrwert für die Kunden.

Michael Keegan, Head of Product Business bei Fujitsu EMEIA, erklärt: "Eine der Voraussetzungen für den erfolgreichen Übergang zu einem digitalen Geschäftsmodell ist es, sicherzustellen, dass die wertvollen Unternehmensdaten gleichzeitig verfügbar und geschützt sind. Deshalb benötigen Organisationen jeder Größe unbedingt eine Backup-Strategie. Wir erweitern das Fujitsu Data-Protection-Portfolio um Veritas NetBackup Appliances. Diese effektiven, erweiterbaren Produkte für die Datensicherung lassen sich schnell und einfach aufsetzen und verwalten."

"Seit über 23 Jahren bieten Fujitsu und Veritas Produkte und Services, die Kunden bei Herausforderungen in den Bereichen Datenmanagement und -sicherheit unterstützen", sagt Rick Fairweather, Vice President, Global Partner Organization, Veritas Technologies. "Wir freuen uns, dass Fujitsu jetzt auch Veritas NetBackup Appliances anbietet und es Kunden ermöglicht, ihre Informationen noch besser zu verwerten." (KEW)