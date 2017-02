Die Borkener Netgo Unternehmensgruppe GmbH vermeldet für das Jahr 2016 ein Plus von 54 Prozent, was einen Gesamtumsatz von 28,5 Mio. Euro bedeutet. Dabei habe man die Ziele noch um zehn Millionen Euro übertroffen. Auch bei den 120 Angestellten zeigt die Tendenz weiter nach oben.

Ende vergangenen Jahres unterzeichneten die Netgo-Geschäftsführer Benedikt Kisner und Patrick Kruse, den Kaufvertrag für die CompuTech Hard- und Software GmbH, rückwirkend zum 01. Oktober 2016. Das Produktportfolio, das Know How und auch der Standort würden hervorragend in die Strategie passen, heißt es aus Borken.

CompuTech bleibt innerhalb der Unternehmensgruppe eigenständig. Die bisherigen Geschäftsführer bleiben auch bis zu ihrem Ruhestand in ihrer Position. Ebenso werden alle 45 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz behalten. Die CompuTech Hard- und Software GmbH erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von zehn Millionen Euro. Insgesamt beschäftige die Netgo-Gruppe nach der Übernahme nun rund 170 Mitarbeiter und erreicht einen konsolidierten Jahresumsatz von zirka 38 Mio. Euro.

Grenzüberschreitendes Wachstum

"Die Geschäftsführer der CompuTech werden in den nächsten Jahren ihren Ruhestand antreten - mit der Übernahme wurde das Unternehmen frühzeitig in neue Hände gegeben, so wollen wir gemeinsam eine sinnvolle Weiterentwicklung des Unternehmens gewährleisten", erklärt Benedikt Kisner.

Neben der CompuTech-Übernahme hat die Gruppe Anfang 2016 die Netgo B.V. im niederländischen Aalten gegründet. Laut Geschäftsführer Patrick Kruse eine große Herausforderung: "Der niederländische Markt funktioniert ganz anders. Wir fangen hier sozusagen noch einmal ganz von vorn an."

Auch in Deutschland wächst die Gruppe weiter. Die Ende 2015 eröffnete Niederlassung in Münster habe sehr gut Fahrt aufgenommen und auch in Hannover wurde ein neuer Standort bezogen, teilt das Unternehmen mit. Damit gebe es zum jetzigen Zeitpunkt elf Standorte. Doch nicht mehr lange, dann wird ein weiteres Office in Gütersloh eröffnet.

"Gütersloh ist für uns ein sehr attraktiver Standort, da wir so unser Niederlassungsnetz im Münsterland, Ruhrgebiet, Niedersachen, Hessen und den Niederlanden nun auch in Ostwestfalen ausbauen können. Die geografische Nähe zu unseren Kunden ist sehr wichtig, gerade in diesen Zeiten reicht es nicht, sich nur breit aufzustellen und ein vielfältiges Produkt- und Serviceportfolio in petto zu haben", beschreibt Kruse den Grund für das außergewöhnlich dichte Niederlassungsnetz und fügt an, dass weitere Niederlassungen in Planung seien.

Am Stammsitz wird alles neu

Am Stammsitz der Netgo Unternehmensgruppe in Borken ist an der alten Adresse keine Erweiterung mehr möglich. Nun soll im Westen der Stadt in der Weseler Straße ein Neubau entstehen. Um auch zukünftig als attraktiver Arbeitgeber zu gelten, finden sich ein eigenes Fitness-Center, Gastronomie und eine eigene Kindertagespflege auf dem Bauplan.

"Der Spatenstich ist noch für dieses Jahr geplant. Zukünftig wollen wir bereits mit dem ersten Bauabschnitt am neuen Standort bis zu 180 Mitarbeitern einen hochwertigen Arbeitsplatz bieten", erläutert Kisner die Pläne für den Ende 2018 geplanten Umzug. "Bis dahin werden wir an der Landwehr mit Bürocontainern improvisieren müssen."

Netgo Consulting gegründet

"Es wächst ja nicht nur der Kundenstamm, auch die IT-Anforderungen wachsen mit", so Patrick Kruse. "Darum ist der neue Geschäftsbereich Consulting eine sinnvolle und logische Ergänzung unserer Servicepalette."

Das Consulting-Team soll IT-Beratung auf höchstem Niveau bieten und insbesondere Unternehmen mit extrem umfangreicher und komplexer IT-Infrastruktur unterstützen. Mit ihrem Angebot in sieben Unternehmensbereichen ist die Netgo auf dem Sektor der IT-Servicedienstleistungen, Hard- und Softwarelösungen, Beratungsdienstleistungen, Cloud-Services, Informationssicherheit und Großhandel sehr flexibel aufgestellt. Mit ihrem ganzheitlichen Konzept decke die Gruppe alle Geschäftsbereiche nahtlos ab: "Um für die Zukunft spontaner und flexibler agieren zu können, war es für uns eine logische Konsequenz die Netgo Unternehmensgruppe GmbH zu gründen", so Kruse.

Zehn Jahre Netgo GmbH

Die ersten Verträge wurden im Januar 2007 noch am Gründungsstandort in Raesfeld unterzeichnet. Im Sommer 2017 wird das Jubiläum mit Mitarbeitern, Kunden, Herstellern und Lieferanten gefeiert. Die Planungen für die Geburtstagsparty sind bereits voll im Gang. Kisner und Kruse dazu unisono: "Wir sind unseren Kunden und Geschäftspartnern sehr dankbar für die vergangenen 10 Jahre. Dies wollen wir in einer außergewöhnlichen Veranstaltung zum Ausdruck bringen." (KEW)

