Die schwäbische Extra Computer GmbH stellt mit der Exone 4204 eine besonders leistungsstarke Workstation vor. Konzipiert wurde das Gerät für rechenintensive Aufgaben wie Konstruktion, 3D-Simulationen, CAD- und CAM-Anwendungen, Software-Entwicklung, Videoschnitt, Grafikdesign oder die Berechnung von wissenschaftlichen Modellen.

Erhältlich ist die Workstation wahlweise mit einer Nvidia Quadro P4000 mit 8 GB oder der P5000 Grafikkarte mit 16 GB GDDR5X-Videospeicher, die jeweils bis zu vier 4K-Monitore unterstützen. Beide Varianten werden von einem Intel Core i7-7700K-Prozessor mit Z270-Chipsatz angetrieben.

Lesetipp: Die siebte Intel-Core-CPU-Generation im Test

Für schnelle Zugriffs- und Speicherzeiten sorgen eine M.2-SSD mit 500 GB Speicherkapazität. An freien Einschüben und Steckplätzen herrscht ebenfalls kein Mangel. Ob Laufwerke, Steckkarten, interne oder externe Erweiterungen gewünscht sind, von Thunderbold über USB 3.1 Typ C bis Display Port und S/PDIF sind mehr als genug Schnittstellen vorhanden.

Performance und Erweiterbarkeit

Ein integrierter RAID-Controller erhöht den Datendurchsatz und minimiert das Risiko von Datenverlusten. Für den Schutz sensibler Daten sorgt das Trusted Platform Module (TPM). Zur weiteren Ausstattung gehören ein DVD-Laufwerk und ein Multiformat-Kartenleser. Ein hocheffizientes Netzteil soll für niedrigen Energieverbrauch und leisen Betrieb, auch unter Volllast sorgen. Aufgrund der benötigten Kaby Lake-Treiber wird ausschließlich Windows 10 Pro installiert.

"Mit dem Prozessor-Upgrade auf Kaby Lake und den neuen Nvidia Quadro-Grafikkarten geben wir eine Antwort auf den steigenden Bedarf an leistungsstarken Workstations für komplexe, rechenintensive 3D-Anwendungen", erläutert Armin Stutzmiller, Vertriebsleiter der Extra Computer GmbH. "Dabei legen wir besonderen Wert auf hohe Qualität: Unsere Systeme sind "Made in Germany" und werden in unserem hauseigenen Prüflabor auf Herz und Nieren getestet. Darüber hinaus garantieren wir unseren Kunden eine lange Image-Stabilität und Ersatzteilverfügbarkeit sowie drei Jahre Bring-In-Garantie inklusive Teilevorabaustausch."

Der UVP für die "kleinere" Exone Workstation 4204 i7-7700K mit 16GB Arbeitsspeicher und P4000-Grafik beträgt 3.282 Euro inklusive Steuer. Für die große Schwester mit 32 GB und P5000-Grafik verlangen die Schwaben 5.353 Euro. Die passenden Datenblätter stehen hier und unter diesem Link zur Verfügung. (KEW)