Der texanische Cloud-Spezialist Rackspace bekommt weitere neue Mitglieder in seinen Vorstand. Es handelt sich dabei um hochkarätige Experten weltweit führender Technologie- und Finanzdienstleistungsunternehmen aus dem Umfeld der Mutter Apollo Global Management.

Die neuen Vorstandsmitglieder sollen Rackspace bei der Bereitstellung von spezialisierter Fachkompetenz und Support für die weltweit führenden Clouds, darunter AWS, Microsoft Azure, OpenStack und VMware sowie dedizierte Server unterstützen.

Neu im Rackspace-Vorstand ist David Sambur

David Sambur ist Senior Partner bei Apollo Global Management. Vor seinem Eintritt 2004 war er Mitglied der Investment Banking Division von Salomon Smith Barney, Inc. Sambur ist auch Vorstandsmitglied von AGS Capital, LLC, Caesars Acquisition Company, Caesars Entertainment Corporation, Coinstar, LLC, Diamond Resorts International, Inc., EcoATM, LLC und Redbox Automated Retail, LLC. Zudem sitzt er im Beirat des Mount Sinai Department of Medicine.

Auch Aaron Sobel kommt von Apollo zu Rackspace

Aaron Sobel ist Direktor bei Apollo Global Management und trat 2011 der Investorengruppe bei. Zuvor war er Mitglied der Investment Banking Group bei Goldman Sachs & Co. Sobel ist auch Vorstandsmitglied der Endemol Shine Group. Er absolvierte sein Studium an der Stephen M. Ross School of Business an der University of Michigan als B.B.A. im Finanz- und Rechnungswesen mit höchsten Ehren.

"Wir sind stolz darauf, dass wir so viel Expertise in unserem Vorstand haben", sagt Taylor Rhodes, CEO von Rackspace. "Jedes Mitglied bringt eine große Breite an Erfahrungen mit. Diese bereichert unser Unternehmensportfolio, das wir als führender Anbieter von Know-how und Managed Services für Cloud besitzen, die Unternehmen heute nutzen."

Ebenfalls neu bei Rackspace

Weitere neue Mitglieder im Vorstand sind Jeffrey D. Benjamin mit 25 Jahren Erfahrung aus dem Investment-Sektor. Benjamin ist seit Juni 2008 Senior Consultant bei Cyrus Capital Partners sowie als Berater für Apollo Management tätig gewesen.

Tim Campos war fast 20 Jahre Führungskraft bei Facebook und bis zum vergangenen Jahr dort als CIO tätig und vor kurzem das Unternehmen Pulsra gegründet.

Dhiren Fonseca ist Partner bei Certares LP, war von 2012 bis April 2014 kaufmännischer Direktor für Expedia, Inc. Vor Expedia war Fonseca bei Microsoft und Teil des Management-Teams, das für die Gründung von Expedia.com im Jahr 1995 als Teil von Microsoft verantwortlich zeichnete. Er ist zudem im Vorstand der Alaska Air Group, Inc. und bei RentPath, LLC.

Mitch Garber ist unter anderem CEO von Caesars Acquisition Co., das die World Series of Poker sowie mehrere Casinos in Las Vegas und Baltimore kontrolliert. Garber wurde 2015 zum Investor und Vorsitzenden beim weltberühmten Cirque du Soleil. Der kanadische Geschäftsmann, der auch als Rechtsanwalt und Sportreporter Karriere machte, gilt mit seiner Frau Anne-Marie als Philanthrop.

Darren Glatt ist Partner bei Searchlight Capital Partners und war zuvor als Partner bei Apollo Global Management in den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation tätig. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung bei Finanzierung, Analyse, Investitionen und Beratung öffentlicher und privater Unternehmen.

Ex-Marine Taylor Rhodes ist nun CEO von Rackspace, wo er zuvor bereits als Präsident, SVP und Chief Customer Officer tätig war. Er kümmerte sich auch um die internationalen Aktivitäten, wobei er für die Entwicklung strategischer Prioritäten sowie das Geschäftswachstum in Europa, Asien und Australien verantwortlich zeichnete. Bevor er zu Rackspace kam, bekleidete Rhodes eine Reihe von Führungspositionen bei EDS. (KEW)

Lesetipp: Rackspace baut neue Führungsspitze auf