Banken und andere Finanzunternehmen sind ab 2018 gesetzlich zur Aufzeichnung von Telefonaten verpflichtet, wenn die Richtlinie MiFID II in Kraft tritt. Auch in anderen Situationen ist das Mitschneiden von Telefonaten sinnvoll, etwa als sicherer Nachweis von Vereinbarungen, zur Dokumentation oder zur Verbesserung von Service- und Prozessqualität.

Die neue Appliance OfficeMaster CallRecording von Ferrari Electronic erfüllt nach Angaben des Herstellers bereits die Spezifikationen für MiFID II. Sie besteht aus Hard- und Software und lässt sich flexibel an die Bedürfnisse der Kunden anpassen. Laut Ferrari Electronic eignet sie sich für Unternehmen mit besonders hohen Sicherheitsanforderungen als auch für Firmen, die ihre bestehende TK-Anlage auf All-IP migrieren wollen. Auf der Appliance lassen sich auch Dienste wie Fax-Server und Voicemail aufsetzen, die je nach Bedarf lizensiert werden können.

Grundlage der neuen Mitschnittlösung ist entweder ein OfficeMaster Gate oder ein Gate Advanced von Ferrari Electronic. Sie werden mit der Software OfficeMaster ProductivityPlatform (OPP) kombiniert, die verschiedene Ausgangskonfigurationen wie Mitschnitt, Fax oder Voicemail bietet. Neben dem Gateway benötigen die Kunden keine weitere Hardware. Bei einem internen Speicher von 32 GByte lassen sich laut Hersteller bis zu 2.000 Stunden Gespräche aufnehmen.

Optional bietet Ferrari Electronic auch einen Collector Service an, um die Speicherkapazität zu erhöhen. Mit ihm sollen sich die Aufzeichnungen "in eine beliebige Datenbank" ziehen lassen. Der Dienst kann auf einem PC oder in einer virtuellen Maschine laufen.

Lesetipp: Ferrari electronic und Partner für UC und UMS bereit