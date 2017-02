Oblong Industries, bekannt durch die Collaboration-Lösung "Mezzanine" wird den Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz künftig aus dem Münchner Norden steuern: Das Unternehmen eröffnet dazu eine Vertriebsniederlassung in der Parkstadt Schwabing. Dies gab das Unternehmen auf der AV-Messe Integrated Systems Europe (ISE) in Amsterdam bekannt.

Für die deutsche Vertriebsniederlassung kommt ein neuer Vertriebsmanager an Bord: Thomas Spiegl wird als Regionals Sales Director DACH in das Münchner Büro einziehen. Nach seinem Studium an der Hochschule München (Schwerpunkt Marketing/Vertrieb) arbeitete der diplomierte Betriebswirt (FH) seit 2010 bei LifeSize, ehemals eine Division von Logitech - zuletzt als Regional Director DACH und Director EMEA Channels in verantwortlicher Funktion. In diesen Positionen sammelte er umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Account- und Channel- Management. "Mit Thomas Spiegl konnten wir einen ausgewiesenen Experten im Bereich Collaboration und erfahrenen Vertriebsmann sowohl für den Direkt-und Channel-Vertrieb für Oblong gewinnen", freut sich Steve Smith, Sales Director EMEA bei Oblong Industries. Spiegl solle mit seiner Kompetenz das große Potenzial, das die Region bietet, optimal für Oblong erschließen, so der Wunsch des Europa-Vertriebschefs.