Dabei wurde die Inforsacom Logicalis GmbH für ihr außerordentliches Engagement im Bereich PaaS (Platform as a Service) auf dem deutschen Markt geehrt und bekam von Oracle den Excellence Award "Specialized Partner of the Year 2016" überreicht.

Christian Werner, CEO von Inforsacom Logicalis, sagte: "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Oracle ist für uns wichtiger strategischer Partner, mit dem wir nun seit fast 20 Jahren kooperieren und den Status eines Platinum Partners innehaben."

Mit den Partner of the Year Awards als Untergruppe der Excellence Awards belohnt Oracle herausragende Leistungen seiner Reseller aus dem Oracle Partnernetzwerk (OPN).

Cloud und Lizenz-Management

Um den Platin-Status bei Oracle zu erreichen, muss der Kandidat sich auf mindestens fünf Produktbereiche spezialisiert haben. Inforsacom Logicalis hat sich auf die "License Management Services" (LMS) spezialisiert und - als erster Partner in Deutschland - auch auf die Oracle Cloud-Lizenzen.

"Insbesondere bei Datenbanken oder Application Servern besteht die Gefahr von Fehllizensierungen", erklärt Frank Haines, Chief Sales Officer bei Inforsacom Logicalis, das Engagement des Systemhauses für das Thema Lizenzen-Management.

"Wir helfen unseren Kunden dabei, trotz immer komplexer werdenden IT-Infrastrukturen und Cloud-Modellen stets dabei, trotz immer komplexer werdenden IT-Infrastrukturen und Cloud-Modellen stets korrekt lizenziert zu sein."

