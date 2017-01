Patrick Vogt übernimmt als Senior Product Manager die Gesamtverantwortung für das IT Storage Produkt-Marketing bei der Samsung Electronics GmbH. Der Manager soll mit seiner Berufserfahrung den Bereich Memory, Storage und Flashspeicher für das Unternehmen in Deutschland ausbauen und die Vertriebsstrategie weiterentwickeln.

Vor seinem Einstieg bei Samsung war Vogt bereits bei namhaften Storage Solutions Herstellern und Distributoren unter Vertrag. Er war unter anderem General Manager bei COS Asia Ltd., Einkaufsleiter mit Prokura für COS Memory, Memq und Littlebit Technologies. Von Dezember 2012 bis zur Insolvenz im November 2016 war Vogt bei der ActionIT im Produktmanagement tätig.

"Ich freue mich, Patrick Vogt in unserem Team begrüßen zu können. Patrick übernimmt als Senior Product Manager die Gesamtverantwortung für das IT Storage Product Marketing. Mit seiner langjährigen Erfahrung wird er uns auf unserem erfolgreichen Weg weiter voranbringen", erklärt Frank Kalisch, Director IT Storage bei Samsung Electronics. (KEW)