Wenn Ihr PC das über USB angeschlossene Handy plötzlich nicht mehr erkennt, muss es nicht gleich defekt sein. Mit unseren Tipps können Sie typische Fehler und Probleme sogar selbst beheben. Zeigt Ihr Smartphone mögliche USB-Verbindungsarten an, wählen Sie „Massenspeicher“ oder "Datenübertragung" aus. Dadurch erhalten Sie Zugang auf den internen Speicher des Handys. Erst, wenn das nicht klappt, fahren Sie mit den nachfolgenden Tipps fort.

Tipp 1: Handy neustarten

Ein Reboot hat schon so manches Problem beseitigt, wieso nicht auch in diesem Fall? Trennen Sie die USB-Verbindung zum PC und starten Sie das Handy neu. Ein Neustart ist immer der erste Ansatz zur Behebung diverser Fehler. Sollte der PC das Handy noch immer nicht erkennen, wechseln Sie im nächsten Schritt das USB-Kabel.

Tipp 2: USB-Kabel tauschen oder Port wechseln

Jahrelange Nutzung und kleine Beschädigungen durch Knicken können die Ursache dafür sein, dass das USB-Kabel Daten nicht mehr richtig überträgt.

Liegt kein Defekt vor - sprich: auch ein neues USB-Kabel funktioniert nicht - probieren Sie einen anderen USB-Port des Computers aus. Hilft auch das nicht, versuchen Sie je nach Möglichkeit, das Smartphone an einem anderen PC anzuschließen. So schließen Sie aus, dass es an Ihrem Rechner liegt.

Tipp 3: Handy-Treiber neu installieren

Wird Ihr Handy weiterhin vom PC nicht erkannt - oder er erkennt das Smartphone zwar, zeigt aber keine Inhalte an - dann könnten gewisse Treiber fehlen oder veraltet sein oder einfach nicht mehr funktionieren. Löschen Sie daher die vom PC gespeicherten USB-Einträge angeschlossenen Geräte.

Dazu setzen Sie bei Windows unter „Start -> Systemsteuerung -> Geräte-Manager -> Ansicht“ den Haken bei „Ausgeblendete Geräte anzeigen“. Tippen Sie dann auf „USB-Controller“, suchen den USB-Eintrag Ihres Smartphones und deinstallieren diesen - der Treiber wird oft bereits mit dem Hersteller-Namen wie "Samsung" oder als "Android-Device" angezeigt. Starten Sie den Computer neu und schließen Sie das Handy wieder per USB an den PC an. Das System sucht dann automatisch nach dem aktuellen Treiber und installiert die neueste Version.

Tipp 4: Handy zurücksetzen

Besteht das Problem "PC erkennt Handy nicht" noch immer, kann auch ein Reset helfen. Davor sollten Sie allerdings Ihre Daten mit einem Backup sichern. Durch den Reset werden oft Software-Fehler beseitigt und das Handy könnte anschließend wie gewohnt vom PC erkannt werden.

Tipp 5: Wenn nichts mehr geht - Reparatur

Sollte Ihr Smartphone auch nach dem Reset nicht vom PC erkannt werden, setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der USB-Anschluss Ihres Smartphones defekt ist. Um das Problem zu beheben, bedarf es einer Reparatur. (PC-Welt)