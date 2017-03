Ingram Micro

Robert Beck, der bisher als Vice President Pan Europe & Purchasing Europe tätig war, verlässt Ingram Micro nach 25 Jahren. Damit geht nach Gehard Schulz ein weiteres Urgestein des Distributors. Beck war in seiner Position für den gesamteuropäischen Einkauf zuständig. Nun wird Mark Chlebek als Executive Director die Leitung der Pan EMEA Division übernehmen, welche die zentralisierte Organisation für Einkauf und Business Management für EMEA-weit agierende Hersteller ist.

Zudem hat der Dornacher Distributor die neue Business Unit HP Inc. geschaffen. Diese wird Christian Käsweber als Senior Manager verantworten. In seiner neuen Position leitet der Vertriebsprofi das Business Management, Sales sowie das Marketing der Geschäftseinheit. Käsweber verfügt über mehr als 20 Jahre Branchen- und Management-Erfahrung. Seine Karriere begann er bei der damaligen Computer 2000, zuletzt verantwortete er bei Microsoft Deutschland die Consumer Channel Sales für die Distribution.

Tech Data

Die neue Führungsriege auf Europaebene bei Tech Data steht fest. Ex-Avnet-Manager Patrick Zammit wird als neuer President Tech Data Europe die Leitung des European Executive Board übernehmen. Der neue Europachef untersteht Rich Hume, dem Executive Vice President und Chief Operating Officer von Tech Data. Neben Zammit wurden weitere 14 Mitglieder des European Executive Boards benannt. Doch ein bekannter Name fehlt in der Auflistung.

LG

Martin Winkler, Chief Operating Officer für Westeuropa bei LG Electronics, wird nicht mit dem Unternehmen in die neue Europazentrale nach Eschborn umziehen. Stattdessen möchte er sich neuen Herausforderungen stellen und verlässt daher seinen derzeitigen Arbeitgeber. Winkler kam 2014 zu LG und leitete zunächst die Bereiche Home Entertainment, Home Appliance, Mobilfunk sowie IT für die DACH-Region operativ. Vor zwei Jahren wurde er zum COO der LG Deutschland ernannt. Winkler wird noch bis zum 31. März 2017 für LG tätig sein und die LG Handels-Roadshow begleiten.

Rackspace

Der texanische Cloud-Spezialist Rackspace hat weitere Vorstandsmitglieder benannt. Es handelt sich dabei um hochkarätige Experten weltweit führender Technologie- und Finanzdienstleistungsunternehmen aus dem Umfeld der Mutter Apollo Global Management. Neben David Sambur, Senior Partner bei Apollo Global Management, und Aaron Sobel, Direktor bei Apollo Global Management, wurden 6 weitere Mitglieder in den Vorstand des US-Herstellers berufen.

Tenable

John Negron und Jennifer Johnson besetzen zwei neu geschaffene Management-Positionen bei der Tenable Network Security. Die einstigen Führungskräfte von Cisco und Tanium sollen den US-Hersteller und Sicherheitsspezialisten in die nächste Wachstumsphase führen. John Negron besetzt die Stelle des Chief Revenue Officer. Jennifer Johnson verstärkt Tenable in der Position des Chief Marketing Officer.

Wolters Kluwer

Der niederländische Verlagskonzern Wolters Kluwer erhält eine neue Geschäftsführerin. Ab dem 1. April wird Stephanie Walter gemeinsam mit Christian Lindemann die Business Unit Legal leiten und den Bereich "Content" verantworten. Die Volljuristin verfügt über große Erfahrungen in der Programm- und Verlagsleitung und war u. a. für die Telekom im Produktmanagement oder als Verlagsleiterin von Haufe Publishing tätig.

