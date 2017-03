Zyxel Dutschland GmbH

Die Zyxel Dutschland GmbH hat Horst Toddenrott als neuen Geschäftsführer bekanntgegeben. Neben der Geschäftsführung übernimmt der Diplom-Informatiker auch die Aufgaben des Direktors Service Provider und Key Account für die Region DACH. Toddenrott bringt langjährige Erfahrungen in der ITK-Industrie mit und war zuletzt für die thüringische Cuculus GmbH als Director Sales & Manager Business Development tätig. Er folgt auf Andreas Doelker, der auf eigenen Wunsch den Netzwerk-Spezialisten verlassen hat.

K&P Computer Service- und Vertriebs-GmbH

Felix Asgari ist nun offiziell zum Bereichsleiter Vertrieb und Produkt bei der K&P Computer Service- und Vertriebs-GmbH ernannt worden. Bereits seit September hatte Asgari die Position kommissarisch übernommen und die Aufgabe des Ausbaus der nationalen und internationalen Vertriebsaktivitäten des Systemhauses verantwortet. Nun bildet der gelernte Industriekaufmann als einer von drei Bereichsleitern die Führungsriege.

DataCore Software

Carrie Reber ist die neue Vizepräsidentin für das weltweite Marketing bei DataCore Software. In ihrer neuen Position verantwortet die studierte Journalistin die Marktpositionierung von DataCores Parallel-Processing-Technologie. Dazu zählt die globale Markenbekanntheit zu steigern und die Leistungs- und Produktivitätsvorteile der Parallel-I/O-Technologie herauszustellen. Reber bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Technologie-Branche mit und war u. a. für Datto, Infinio oder Veeam in leitenden Positionen tätig.

Jöllenbeck GmbH

Das niedersächsische Unternehmen Jöllenbeck hat mit Rainer Nawratil und Peter Heller gleich zwei neue Produktmanager eingestellt. Nawratil soll sich um den Bereich Gaming-Zubehör der Marke Speedlink kümmern. Der geprüfte Handelsfachwirt startete seine Karriere 1997 als Berater für Bürotechnik und hat u. a. die Gaming-Marke uRage gegründet und erfolgreich etabliert. Auch Peter Heller soll die Marke Speedlink voranbringen und den Bereich Office-Zubehör verantworten. Der 37-jährige arbeitete zuletzt wie auch Nawratil für die Hama GmbH & Co KG im Bereich Produktmanagement. Nun möchte er die Idee von praktischen Office-Lösungen zu fairen Preisen bei Jöllenbeck umsetzen.

