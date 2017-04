Axians Deutschland

Diana Coso ist die neue Geschäftsführerin der Axians Gruppe Deutschland. Das Unternehmensnetzwerk, zu dem u. a. die übernommenen Fritz & Macziol sowie Crocodial gehören, ist eine ICT-Marke der VINCI Energies. Coso soll nun als CEO die Unternehmen des Netzwerks dabei unterstützen, die Potentiale von Industrie 4.0 und Internet of Things voll auszuschöpfen. Die Diplom-Wirtschaftsinformatikerin startete ihre IT-Karriere 1989 bei HP und verantwortete zuletzt als Senior Director Channel den Partnervertrieb bei Dell EMC.

zur Meldung

Personalmeldungen der Kalenderwoche 13/2017

Axians Deutschland hat ihre neue Geschäftsführung in der bisherigen Channel-Chefin von EMC Deutschland, Diana Coso, gefunden. Personalmeldungen der Kalenderwoche 13/2017

Raimund Genes, langjähriger CTO bei Trend Micro, ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Personalmeldungen der Kalenderwoche 13/2017

Frank Steffan ist Vice President Sales EMEA bei der ASC Technologies AG. Er freut sich auf seine neue Aufgabe in der Region. Personalmeldungen der Kalenderwoche 13/2017

Thinking Networks beruft Bodo Herlyn zum neuen Vorsitzenden. Personalmeldungen der Kalenderwoche 13/2017

Joachim Braune ist jetzt Chief Commercial Officer bei der Netfox AG. Damit gehört der 46-Jährige der Geschäftsleitung des Systemhauses an.

Trend Micro

Die Mitarbeiter von Trend Micro trauern um Raimund Genes, den langjährigen Chief Technology Officer des japanischen Sicherheitsspezialisten. Genes verstarb am Freitag, den 24. März 2017, im Alter von 54 Jahren unerwartet an den Folgen eines Herzinfarkts. Er baute Trend Micro in Deutschland und Europa auf und trat weltweit als Sprecher und Autor zahlreicher Beiträge auf.

zur Meldung

ASC Technologies AG

Frank Steffan verstärkt seit dem 1. März das Management der ASC Technologies AG als Vice President Sales EMEA. Der Vertriebsexperte kommt von der Nfon AG, bei der er als Director Alliance Manager tätig war. Bei ASC soll er nun die langjährigen Partner des Software-Anbieters betreuen und neue Partnernetzwerke ausbauen.

zur Meldung

Netfox AG

Die Netfox AG hat mit Joachim Braune ein neues Vorstandsmitglied gewonnen. Der neue Chief Commercial Officer gehört seit Mitte März der Geschäftsleitung an und verantwortet seitdem die Geschäftsbereiche Cisco und IT-Security. Braune bringt eine umfassende Cisco-Expertise mit. Von 2002 bis 2012 war er als Geschäftsführer des Cisco-VAD Comstor tätig, danach arbeitete er als European Business Development Director bei Tech Data.

zur Meldung

Thinking Networks

Bodo Herlyn wurde zum neuen Geschäftsführer der Thinking Networks AG berufen. Der 53-Jährige Volkswirt folgt auf Thomas Schauer, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch im Sommer verlässt. Herlyn arbeitete bereits als Produkt und Marketing Manager für IBM Deutschland und war von 2000-2015 als Geschäftsführer des Business Intelligence-Spezialisten Board Deutschland GmbH tätig.

zur Meldung

Weitere Personalmeldungen

Weitere wichtige Personalmeldungen lesen Sie hier. Die Neubesetzungen der KW 12/2017 sehen Sie in der unten stehenden Bildserie noch einmal in kompakter Form.